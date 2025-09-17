Льготы для семей УБД — какая финансовая поддержка им положена

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Военным и ветеранам войны, которые получили статус участника боевых действий, предоставляют ряд льгот. Среди них жилищные, коммунальные, транспортные и так далее. Также на государственную поддержку могут рассчитывать представители семей УБД.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Подробнее о финансовых льготах для УБД

Так, в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" отмечается, что мобилизованным украинцам должны начислять зарплату. Если они не могут получать деньги, то их должны предоставлять членам семьи.

Также жены УБД, мужья которых погибли во время службы, получают одноразовую финансовую помощь, согласно постановлению Кабмина. Речь идет о сумме в 15 млн гривен. Эту сумму женам должны предоставить после того, как подтвердится факт проживания с умершим и наличия общего быта.

Еще женам умерших военных со статусом УБД предоставляют денежное обеспечение в случае временной нетрудоспособности. Это 100% средней зарплаты.

Если УБД еще при жизни признают человеком с инвалидностью вследствие общего заболевания или трудового увечья, его жена начнет получать:

повышенную пенсию;

ежемесячное пожизненное финансовое содержание или государственную социальную помощь — на 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также членам семей военного предоставляют денежную компенсацию за жилье, которое участник боевых действий не получил за все время прохождения военной службы. А родственников погибших и пропавших без вести УБД имеют право на улучшение жилищных условий по месту пребывания.

Ранее мы рассказывали, что некоторые военнослужащие могут бесплатно отдыхать в санаториях. Прежде всего это касается защитников Украины со статусом участников боевых действий. Узнавайте также, какие льготы принадлежат детям УБД.