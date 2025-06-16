Выплаты для уязвимых украинцев — кто и где получит 1 тыс. долларов в июне

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2025 года в трех украинских областях для граждан доступны два вида денежной помощи. В частности, можно оформить помощь по ремонту жилья и финансовую поддержку на ведение сельского хозяйства в рамках проекта, который реализует благотворительный фонд "Ангелы спасения".

Об этом информирует пресс-служба фонда в Telegram-канале.

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Кто и где сможет получить помощь от БФ "Ангелы спасения"

Как отмечают в фонде, речь идет о проекте поддержки населения, который воплощают совместно с Гуманитарным фондом для Украины. Программа охватит определенные районы в трех регионах

Сумском;

Черниговском;

Николаевском.

Предполагается оказание помощи таким категориям граждан:

переселенцам с оккупированных территорий или зон, где продолжаются активные боевые действия;

семьям, у которых из-за российской агрессии повредилось жилье;

домохозяйствам, которые потеряли кормильца из-за боевых действий.

В рамках проекта граждане смогут рассчитывать на виды помощи:

выплаты на ведение сельскохозяйственной деятельности;

выполнение среднего и капитального ремонта домов и квартир;

психологическая помощь;

юридическая помощь.

На ведение сельского хозяйства предусмотрена помощь в сумме 1 тыс. долларов. Выплаты являются целевыми, поэтому разрешается тратить на приобретение материалов для аграрной деятельности. А именно:

на покупку удобрений;

на приобретение семенного материала;

на сельскохозяйственные инструменты (мотоблоки и теплицы).

Как подать заявку на получение помощи от фонда

Для того, чтобы получить денежную помощь на сельскохозяйственную деятельность, необходимо внести персональную информацию, заполнив онлайн-анкету.

Для оформления помощи на ремонт жилья необходимо также заполнить онлайн-форму.

Все детали по реализации соответствующего проекта можно узнать на горячей линии: 0 800 334 620.

Детали программы. Источник: БФ Ангелы спасения

Ранее мы рассказывали, что переселенцам в Полтавской области доступны выплаты от БФ "Каритас.Полтава". Средства предоставляют на покрытие расходов на аренду жилья.

Также сообщалось о регистрации в проекте на базе бизнес-инкубатора Ukrainian Future. Организаторы отберут десять участников и предоставят 7 тыс. евро для воплощения бизнес-идей.