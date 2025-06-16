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Главная Финансы Помощь в 1 тыс. долларов — как украинцам получить выплаты

Помощь в 1 тыс. долларов — как украинцам получить выплаты

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Дата публикации 16 июня 2025 13:00
Выплаты для уязвимых украинцев — кто и где получит 1 тыс. долларов в июне
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кто и где сможет получить помощь от БФ "Ангелы спасения" Как подать заявку на получение помощи от фонда

В июне 2025 года в трех украинских областях для граждан доступны два вида денежной помощи. В частности, можно оформить помощь по ремонту жилья и финансовую поддержку на ведение сельского хозяйства в рамках проекта, который реализует благотворительный фонд "Ангелы спасения".

Об этом информирует пресс-служба фонда в Telegram-канале.

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Кто и где сможет получить помощь от БФ "Ангелы спасения"

Как отмечают в фонде, речь идет о проекте поддержки населения, который воплощают совместно с Гуманитарным фондом для Украины. Программа охватит определенные районы в трех регионах

  • Сумском;
  • Черниговском;
  • Николаевском.

Предполагается оказание помощи таким категориям граждан:

  • переселенцам с оккупированных территорий или зон, где продолжаются активные боевые действия;
  • семьям, у которых из-за российской агрессии повредилось жилье;
  • домохозяйствам, которые потеряли кормильца из-за боевых действий.

В рамках проекта граждане смогут рассчитывать на виды помощи:

  • выплаты на ведение сельскохозяйственной деятельности;
  • выполнение среднего и капитального ремонта домов и квартир;
  • психологическая помощь;
  • юридическая помощь.

На ведение сельского хозяйства предусмотрена помощь в сумме 1 тыс. долларов. Выплаты являются целевыми, поэтому разрешается тратить на приобретение материалов для аграрной деятельности. А именно:

  • на покупку удобрений;
  • на приобретение семенного материала;
  • на сельскохозяйственные инструменты (мотоблоки и теплицы).

Как подать заявку на получение помощи от фонда

Для того, чтобы получить денежную помощь на сельскохозяйственную деятельность, необходимо внести персональную информацию, заполнив онлайн-анкету.

Для оформления помощи на ремонт жилья необходимо также заполнить онлайн-форму.

Все детали по реализации соответствующего проекта можно узнать на горячей линии: 0 800 334 620.

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Детали программы. Источник: БФ Ангелы спасения

Ранее мы рассказывали, что переселенцам в Полтавской области доступны выплаты от БФ "Каритас.Полтава". Средства предоставляют на покрытие расходов на аренду жилья.

Также сообщалось о регистрации в проекте на базе бизнес-инкубатора Ukrainian Future. Организаторы отберут десять участников и предоставят 7 тыс. евро для воплощения бизнес-идей.

выплаты финансовая помощь деньги аграрии денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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