Выплаты для уязвимых украинцев — кто и где получит 1 тыс. долларов в июне

Помощь в 1 тыс. долларов — как украинцам получить выплаты
В июне 2025 года в трех украинских областях для граждан доступны два вида денежной помощи. В частности, можно оформить помощь по ремонту жилья и финансовую поддержку на ведение сельского хозяйства в рамках проекта, который реализует благотворительный фонд "Ангелы спасения".
Об этом информирует пресс-служба фонда в Telegram-канале.
Кто и где сможет получить помощь от БФ "Ангелы спасения"
Как отмечают в фонде, речь идет о проекте поддержки населения, который воплощают совместно с Гуманитарным фондом для Украины. Программа охватит определенные районы в трех регионах
- Сумском;
- Черниговском;
- Николаевском.
Предполагается оказание помощи таким категориям граждан:
- переселенцам с оккупированных территорий или зон, где продолжаются активные боевые действия;
- семьям, у которых из-за российской агрессии повредилось жилье;
- домохозяйствам, которые потеряли кормильца из-за боевых действий.
В рамках проекта граждане смогут рассчитывать на виды помощи:
- выплаты на ведение сельскохозяйственной деятельности;
- выполнение среднего и капитального ремонта домов и квартир;
- психологическая помощь;
- юридическая помощь.
На ведение сельского хозяйства предусмотрена помощь в сумме 1 тыс. долларов. Выплаты являются целевыми, поэтому разрешается тратить на приобретение материалов для аграрной деятельности. А именно:
- на покупку удобрений;
- на приобретение семенного материала;
- на сельскохозяйственные инструменты (мотоблоки и теплицы).
Как подать заявку на получение помощи от фонда
Для того, чтобы получить денежную помощь на сельскохозяйственную деятельность, необходимо внести персональную информацию, заполнив онлайн-анкету.
Для оформления помощи на ремонт жилья необходимо также заполнить онлайн-форму.
Все детали по реализации соответствующего проекта можно узнать на горячей линии: 0 800 334 620.
Ранее мы рассказывали, что переселенцам в Полтавской области доступны выплаты от БФ "Каритас.Полтава". Средства предоставляют на покрытие расходов на аренду жилья.
Также сообщалось о регистрации в проекте на базе бизнес-инкубатора Ukrainian Future. Организаторы отберут десять участников и предоставят 7 тыс. евро для воплощения бизнес-идей.
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