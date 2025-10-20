Виплати для підтримки ВПО — де діє програма допомоги від УВКБ ООН у жовтні

Переселенці з дітьми. Фото: Freepik

Цього тижня благодійний фонд "Право на захист", що є партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), працюватиме у низці прифронтових громад. Їхні жителі зможуть подати заявки на грошову допомогу, що охопить тримісячний період.

Про це інформує пресцентр представників УВКБ ООН.

Хто може долучитися до програми допомоги від УВКБ ООН

У 2025 році у зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями організація реєструє громадян на програму "Грошова допомога від УВКБ ООН" не в усіх регіонах, а лише найбільш вразливих громадян з прифронтових регіонів.

З огляду на це, можливість подати заявки є у жителів Сумської області, що регулярно потерпає від обстрілів РФ. Зокрема, зареєструватися на виплати на середу, 22 жовтня, можуть громадяни у місті Охтирка.

Подавати заявки на фіндопомогу можуть родини за таких умов:

відсутня допомога від інших організацій за минулі три місяці;

не отримували фінансову допомогу від УВКБ ООН;

дохід родини не перевищує 5,4 тис. грн на одну особу.

Кошти отримають громадяни, які мають такий статус:

Внутрішньо переміщені особи (не більш ніж шість місяців від дати переміщення). Біженці, які повернулись на свої місця постійного проживання.

Важливо підпадати під одну з категорій вразливості:

родина має лише одного із батьків (батько/мати/опікун) з неповнолітніми дітьми/громадянами від 55 років;

домогосподарство очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років)/громадяни похилого віку з неповнолітніми дітьми;

у родині є особи з особливими потребами: інвалідність чи хронічні захворювання.

Правила подачі заявки для участі у програмі

Як зазначають в організації, громадяни, які хочуть взяти участь у програмі, мають попередньо зареєструватись за номером телефону: 063 182 68 38.

"Очікуйте на дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться у повідомленні.

Також мобільні бригади благодійного фонду "Право на захист" працюватимуть в інших населених пунктах області.

Раніше ми писали, що українці з сільської місцевості можуть отримати кошти від Червоного Хреста. Гранти передбачені на зиму у 23 тис. грн.

Ще ми розповідали, що Mercy Corps виплатить українкам, які займаються фермерською діяльністю, до 7 тис. доларів. Програма підтримки охопить 11 регіонах України.