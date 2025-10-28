Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Допомога УВКБ ООН — хто отримає з людей похилого віку у жовтні

Допомога УВКБ ООН — хто отримає з людей похилого віку у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 08:00
Оновлено: 08:19
Виплати від УВКБ ООН — де можна отримати людям похилого віку у жовтні
Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни можуть отримати грошову допомогу за програмою, яку реалізують спільно Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та благодійний фонд "Право на захист". Зокрема, долучитися до програми можуть деякі люди похилого віку у жовтні 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні фонду у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про програму допомоги від УВКБ ООН

У 2025 році через обмежений фінансовий ресурс Управління Верховного комісара ООН у справах біженців приймає заявки на надання грошової допомоги у сумі 10,8 тис. грн лише в найбільш постраждалих регіонах. Зокрема, отримати виплати можуть у середу, 29 жовтня, жителі міста Лебедин Сумської області, що перебуває під регулярними обстрілами РФ.

Долучитися до програми можуть такі категорії населення:

  1. Громадяни, які були змушені переміститись у місто Лебедин з небезпечних районів не більш ніж пів року тому (мають офіційний статус переселенця).
  2. Люди, які виїздили, однак повернулись з іншого регіону на свою колишню адресу проживання.
  3. Громадяни, які після вимушеного виїзду за кордон повернулися в Україну.

Важливо також заявникам дотримуватися таких умов програми:

- претенденти на виплати не отримували аналогічну грошову допомогу за останні три місяці;
- загальний рівень доходу не перевищує 5,4 тис. грн на одну особу в родині за місяць;
- заявники мають одну з категорій вразливості:

  • родина має дітей до 18 років, або людей старшого віку від 55 років, яку очолює лише хтось один з батьків (мати/батько/опікун);
  • у родині є лише люди похилого віку від 55 років;
  • громадяни, яким понад 55 років, але вони самостійно займаються вихованням неповнолітніх дітей;
  • у родині є громадяни з особливими потребами у вигляді тяжкої хвороби/інвалідності.

Як подати заявку на грошову допомогу 

В УВКБ ООН надали інструкцію, як записатись в чергу на отримання фінансової допомоги:

  • спочатку громадянину необхідно по телефону отримати номер в чергу в пункт збору даних;
  • у разі, якщо заявник підпадає під вимоги, йому автоматично присвоять номер у черзі;
  • надалі слід очікувати на дзвінок від працівників пункту збору даних на фіндопомогу від УВКБ ООН, які запросять за адресою прийому: пл. Соборна, 32 (відділ культури та туризму).

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в одній з громад українці з вразливих груп можуть отримати виплати від Aгенції ООН у справах біженців. Йдеться про суму у 10,8 тис. грн.  

Також ми розповідали, де доступна можливість внутрішнім переселенцям отримати фінпідтримку на шість місяців. Йдеться про надання коштів на оплату винайму житла. 

виплати гроші пенсіонери грошові перекази ВПО
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації