Виплати від УВКБ ООН — де можна отримати людям похилого віку у жовтні

Українські громадяни можуть отримати грошову допомогу за програмою, яку реалізують спільно Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та благодійний фонд "Право на захист". Зокрема, долучитися до програми можуть деякі люди похилого віку у жовтні 2025 року.

Детальніше про програму допомоги від УВКБ ООН

У 2025 році через обмежений фінансовий ресурс Управління Верховного комісара ООН у справах біженців приймає заявки на надання грошової допомоги у сумі 10,8 тис. грн лише в найбільш постраждалих регіонах. Зокрема, отримати виплати можуть у середу, 29 жовтня, жителі міста Лебедин Сумської області, що перебуває під регулярними обстрілами РФ.

Долучитися до програми можуть такі категорії населення:

Громадяни, які були змушені переміститись у місто Лебедин з небезпечних районів не більш ніж пів року тому (мають офіційний статус переселенця). Люди, які виїздили, однак повернулись з іншого регіону на свою колишню адресу проживання. Громадяни, які після вимушеного виїзду за кордон повернулися в Україну.

Важливо також заявникам дотримуватися таких умов програми:

- претенденти на виплати не отримували аналогічну грошову допомогу за останні три місяці;

- загальний рівень доходу не перевищує 5,4 тис. грн на одну особу в родині за місяць;

- заявники мають одну з категорій вразливості:

родина має дітей до 18 років, або людей старшого віку від 55 років, яку очолює лише хтось один з батьків (мати/батько/опікун);

у родині є лише люди похилого віку від 55 років;

громадяни, яким понад 55 років, але вони самостійно займаються вихованням неповнолітніх дітей;

у родині є громадяни з особливими потребами у вигляді тяжкої хвороби/інвалідності.

Як подати заявку на грошову допомогу

В УВКБ ООН надали інструкцію, як записатись в чергу на отримання фінансової допомоги:

спочатку громадянину необхідно по телефону отримати номер в чергу в пункт збору даних;

у разі, якщо заявник підпадає під вимоги, йому автоматично присвоять номер у черзі;

надалі слід очікувати на дзвінок від працівників пункту збору даних на фіндопомогу від УВКБ ООН, які запросять за адресою прийому: пл. Соборна, 32 (відділ культури та туризму).

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

