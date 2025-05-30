Выплаты от УВКБ ООН — кто из украинцев получит помощь в 10,8 тыс. грн

Помощь УВКБ ООН — как ВПЛ и беженцам получить 10,8 тыс. грн
Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и благотворительный фонд "Право на защиту" 30 мая 2025 года открыли регистрацию по предоставлению денежной помощи. Выплаты смогут получить уязвимые категории в Александрии Кировоградской области.
Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.
Кто сможет получить денежную помощь
Зарегистрироваться на финпомощь от УВКБ ООН смогут лишь несколько категорий граждан. Выплаты получат:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переместившиеся в течение шести месяцев, которым не выплачивали подобную помощь три месяца;
- беженцы, которые выезжали за границу, однако вернулись на родину, не имели выплат от различных организаций три месяца.
Необходимо подпадать под один из следующих критериев уязвимости:
- семья состоит только из отца или матери, несовершеннолетних детей;
- домохозяйство имеет лиц пожилого возраста, которым более 55 лет;
- семья имеет пожилых людей (за 55 лет), которые воспитывают несовершеннолетних детей;
- в семье есть лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые нуждаются в уходе;
- месячный доход на одного человека в семье — не более 5,4 тыс. грн.
Как оформить и размер финпомощи
"30 мая (пятница) наша мобильная бригада будет работать в Александрийской громаде", — говорится в сообщении.
Регистрация будет доступна по адресу г. Александрия, ул. Почтовая, 9, с 10.00 до 16.00.
Сумма выплаты от УВКБ ООН не изменилась. Она составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека в семье, а за три месяца — 10,8 тыс. гривен.
Также в другие дни будет работать офис по оказанию помощи в городе Кропивницкий.
Ранее мы рассказывали, что украинцам доступна программа помощи при финансовой поддержке Британии. Выплата на каждого человека в семье будет осуществлена в сумме 10,8 тыс. грн.
Также сообщали, что предприниматели, проживающие в Харькове и области могут присоединиться к проекту "Трудоустройство". Согласно ему, участникам выплатят от 110 тыс. грн.
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