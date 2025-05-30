Выплаты от УВКБ ООН — кто из украинцев получит помощь в 10,8 тыс. грн

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и благотворительный фонд "Право на защиту" 30 мая 2025 года открыли регистрацию по предоставлению денежной помощи. Выплаты смогут получить уязвимые категории в Александрии Кировоградской области.

Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить денежную помощь

Зарегистрироваться на финпомощь от УВКБ ООН смогут лишь несколько категорий граждан. Выплаты получат:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переместившиеся в течение шести месяцев, которым не выплачивали подобную помощь три месяца;

беженцы, которые выезжали за границу, однако вернулись на родину, не имели выплат от различных организаций три месяца.

Необходимо подпадать под один из следующих критериев уязвимости:

семья состоит только из отца или матери, несовершеннолетних детей;

домохозяйство имеет лиц пожилого возраста, которым более 55 лет;

семья имеет пожилых людей (за 55 лет), которые воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые нуждаются в уходе;

месячный доход на одного человека в семье — не более 5,4 тыс. грн.

Как оформить и размер финпомощи

"30 мая (пятница) наша мобильная бригада будет работать в Александрийской громаде", — говорится в сообщении.

Регистрация будет доступна по адресу г. Александрия, ул. Почтовая, 9, с 10.00 до 16.00.

Сумма выплаты от УВКБ ООН не изменилась. Она составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека в семье, а за три месяца — 10,8 тыс. гривен.

Также в другие дни будет работать офис по оказанию помощи в городе Кропивницкий.

Ранее мы рассказывали, что украинцам доступна программа помощи при финансовой поддержке Британии. Выплата на каждого человека в семье будет осуществлена в сумме 10,8 тыс. грн.

Также сообщали, что предприниматели, проживающие в Харькове и области могут присоединиться к проекту "Трудоустройство". Согласно ему, участникам выплатят от 110 тыс. грн.