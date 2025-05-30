Виплати від УВКБ ООН — хто з українців отримає допомогу у 10,8 тис. грн

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та благодійний фонд "Право на захист" 30 травня 2025 року відкрили реєстрацію з надання грошової допомоги. Виплати зможуть отримати вразливі категорії в Олександрії Кіровоградської області.

Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram.

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Хто зможе отримати грошову допомогу

Зареєструватися на фіндопомогу від УВКБ ООН зможуть лише кілька категорій громадян. Виплати отримають:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), переміщені упродовж шести місяців, яким не виплачували подібну допомогу три місяці;

біженці, які виїздили за кордон, однак повернулися на батьківщину, не мали виплат від різних організацій три місяці.

Необхідно підпадати під один з таких критеріїв вразливості:

родина складається лише з батька чи матері, неповнолітніх дітей;

домогосподарство має осіб похилого віку, яким понад 55 років;

родина має літніх людей (за 55 років), які виховують неповнолітніх дітей;

у сім'ї є особи з інвалідністю чи важкими хворобами, які потребують догляду;

місячний дохід на одну особу у родині — не більше 5,4 тис. грн.

Як оформити та розмір фіндопомоги

"30 травня (пʼятниця) наша мобільна бригада буде працювати в Олександрійській громаді", — йдеться у повідомленні.

Реєстрація буде доступна за адресою м. Олександрія, вул. Поштова, 9, з 10.00 до 16.00.

Сума виплати від УВКБ ООН не змінилась. Вона становить 3,6 тис. гривень на одну людину в родині, а за три місяці — 10,8 тис. гривень.

Також в інші дні працюватиме офіс з надання допомоги в місті Кропивницький.

Раніше ми розповідали, що українцям доступна програма допомоги за фінансової підтримки Британії. Виплату на кожну особу в родині буде здійснено у сумі 10,8 тис. грн.

Також повідомляли, що підприємці, які мешкають у Харкові та області можуть долучитися до проєкту "Працевлаштування". Згідно з ним, учасникам виплатять від 110 тис. грн.