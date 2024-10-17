Беженцы в Германии — какая предусмотрена финансовая помощь в 2024 году

Помощь украинцам в Германии — какие условия и размер выплат в 2024 году
Германия оказывает наибольшую поддержку украинским беженцам среди других стран, поэтому там сосредоточено наибольшее их количество. Известно, какие в 2024 году действуют правила оказания помощи и размеры выплат.
Об этом пишет издание NV.ua.
Правила для получателей помощи
В этом году помощь для украинских беженцев также выплачивается в центре занятости (Jobcenter). В целом соцвыплаты населению ФРГ предоставляют в следующих случаях:
- чей доход ниже прожиточного минимума;
- тем, кто не имеет возможности работать.
К последней категории граждан относятся трудоспособные беженцы из Украины, которым предоставили временное убежище в Германии.
Для получения гражданской и социальной помощи необходимо в обязательном порядке оформить разрешение на проживание (Aufenthaltserlaubnis) или фиктивное разрешение на пребывание (Fiktionsbescheinigung) в ведомстве по делам иностранцев (Ausländerbehörde).
Соответствующие консультации предоставляются в том же центре занятости или органе соцобеспечения.
Для получения выплат недостаточно просто подать заявление. Когда человек подает заявление на получение Bürgergeld, тщательно проверяют доходы заявителя и всех членов семьи. Учитывают следующие источники дохода:
- доход до 100 евро в месяц;
- поддержку биржи труда при обучении;
- выплаты для лиц с инвалидностью;
- возврат средств на товары или услуги.
Примечательно также, что в случае владения имуществом более 40 тыс. евро (каждый член ее семьи — по 15 тыс. евро), помощь не предусмотрена. Обращают внимание на такое имущество:
- наличные денежные средства;
- банковские депозиты;
- недвижимость;
- транспорт;
- драгоценности;
- акции/ценные активы.
Однако, если это имущество не является источником дополнительного дохода, то оно не помешает получить финансовую помощь.
Повлиять на право получать выплаты для беженцев в Германии могут также:
- доход от ведения предпринимательской деятельности;
- зарплата;
- помощь родителям ребенка (Elterngeld);
- выплаты на ребенка (Kindergeld);
- проценты от депозитов;
- выплаты за сдачу в аренду недвижимости или имущества;
- пенсии.
Какие размеры помощи в 2024 году
Размеры выплат помощи украинским беженцам в расчете на человека в месяц следующие:
- для одиноких лиц и родителей, совершеннолетних лиц с несовершеннолетними партнерами — 563 евро;
- для совершеннолетних партнеров — по 506 евро каждый;
- для одиноких совершеннолетних лиц от 18 до 24 лет и лиц в возрасте от 15 до 24 лет в случае смены места жительства без гарантий центра занятости — 451 евро;
- для детей от 14 до 17 лет и несовершеннолетних с совершеннолетними партнерами — 471 евро;
- для детей от шести до 13 лет — 390 евро;
- для детей, которым меньше шести лет — 357 евро.
Что еще стоит знать
Напомним, в Германии на фоне спада производства меняются темпы роста заработных плат. Тем не менее, у некоторых специалистов годовой доход превышает 100 тыс. евро.
Также мы писали, что в Германии быстро сокращается количество граждан Украины со статусом временной защиты. Эксперты назвали причины оттока граждан из страны, в которой, даже несмотря на это, зарегистрировано больше всего украинцев.
Читайте Новини.LIVE!