Беженцы в Германии — какая предусмотрена финансовая помощь в 2024 году

Евровалюта в руках. Фото: Unsplush

Германия оказывает наибольшую поддержку украинским беженцам среди других стран, поэтому там сосредоточено наибольшее их количество. Известно, какие в 2024 году действуют правила оказания помощи и размеры выплат.

Об этом пишет издание NV.ua.

Читайте также:

Правила для получателей помощи

В этом году помощь для украинских беженцев также выплачивается в центре занятости (Jobcenter). В целом соцвыплаты населению ФРГ предоставляют в следующих случаях:

чей доход ниже прожиточного минимума;

тем, кто не имеет возможности работать.

К последней категории граждан относятся трудоспособные беженцы из Украины, которым предоставили временное убежище в Германии.

Для получения гражданской и социальной помощи необходимо в обязательном порядке оформить разрешение на проживание (Aufenthaltserlaubnis) или фиктивное разрешение на пребывание (Fiktionsbescheinigung) в ведомстве по делам иностранцев (Ausländerbehörde).

Соответствующие консультации предоставляются в том же центре занятости или органе соцобеспечения.

Для получения выплат недостаточно просто подать заявление. Когда человек подает заявление на получение Bürgergeld, тщательно проверяют доходы заявителя и всех членов семьи. Учитывают следующие источники дохода:

доход до 100 евро в месяц;

поддержку биржи труда при обучении;

выплаты для лиц с инвалидностью;

возврат средств на товары или услуги.

Примечательно также, что в случае владения имуществом более 40 тыс. евро (каждый член ее семьи — по 15 тыс. евро), помощь не предусмотрена. Обращают внимание на такое имущество:

наличные денежные средства;

банковские депозиты;

недвижимость;

транспорт;

драгоценности;

акции/ценные активы.

Однако, если это имущество не является источником дополнительного дохода, то оно не помешает получить финансовую помощь.

Повлиять на право получать выплаты для беженцев в Германии могут также:

доход от ведения предпринимательской деятельности;

зарплата;

помощь родителям ребенка (Elterngeld);

выплаты на ребенка (Kindergeld);

проценты от депозитов;

выплаты за сдачу в аренду недвижимости или имущества;

пенсии.

Какие размеры помощи в 2024 году

Размеры выплат помощи украинским беженцам в расчете на человека в месяц следующие:

для одиноких лиц и родителей, совершеннолетних лиц с несовершеннолетними партнерами — 563 евро;

для совершеннолетних партнеров — по 506 евро каждый;

для одиноких совершеннолетних лиц от 18 до 24 лет и лиц в возрасте от 15 до 24 лет в случае смены места жительства без гарантий центра занятости — 451 евро;

для детей от 14 до 17 лет и несовершеннолетних с совершеннолетними партнерами — 471 евро;

для детей от шести до 13 лет — 390 евро;

для детей, которым меньше шести лет — 357 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, в Германии на фоне спада производства меняются темпы роста заработных плат. Тем не менее, у некоторых специалистов годовой доход превышает 100 тыс. евро.

Также мы писали, что в Германии быстро сокращается количество граждан Украины со статусом временной защиты. Эксперты назвали причины оттока граждан из страны, в которой, даже несмотря на это, зарегистрировано больше всего украинцев.