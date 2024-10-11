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Робота у Німеччині — у кого річна зарплата перевищує 100 тис. євро

11 жовтня 2024 10:06
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати у Німеччині — відомо, у яких спеціалістів дохід вище 100 тис. євро
Людина за компьютером. Фото: buhgalter
Ксенія Симонова - Редактор

У Німеччині на тлі спаду виробництва змінюються темпи зростання заробітних плат. Попри це, у деяких спеціалістів річний дохід перевищує 100 тис. євро.

Про це свідчить "Звіт про зарплати у 2025 році" кадрової компанії Robert Half, пише німецьке видання Deutsche Welle.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, стагнація у питанні заробітної плати спостерігається в багатьох галузях, зокрема у фінансовій та IT сфері.

Проте у низці секторів економіки країни від інформаційного до банківського — громадяни мають у середньому розмір річного доходу вище 100 тис. євро.

Аналітики дослідили розмір зарплат у фінансовому секторі. Найбільше заробляють такі спеціалісти як бухгалтери, фінансові аналітики, ризик-менеджери. Зокрема, на 100 тис. євро можуть розраховувати головні бухгалтери. У середньому старшим ризик-менеджерам платять 127,5 тис. євро на рік. Зарплатня фінансового аналітика становить 97,75 тис. євро.

Щодо сфери інформтехнологій, то річний дохід висококваліфікованого розробника програмного забезпечення становить 109,5 тис. євро.

Що стосується перспективних галузей, то секретарі, офіс-менеджери, помічники керівників мають значно менші зарплати. Зокрема, секретар на початковій стадії кар'єри отримує 35 тис. євро на рік. Більш досвідченим платять 50 тис. євро.

Ключовим стимулом підвищення зарплатні працівників для німецьких роботодавців є ефективність персоналу. Так, близько половини респондентів, які брали участь у дослідженні, зазначили, що підвищують заробітну плату з метою:

  • заохочення за досягнуті цілі;
  • утримання співробітника;
  • підвищення його мотивації.

Як свідчить дослідження, кожен четвертий співробітник задоволений своєю заробітною платою. Водночас, кожен четвертий не проти змінити місце роботи, якщо дохід буде вищий щонайменше на 20%.

Роботодавці у більшості своїй з оптимізмом налаштовані на 2025 рік: планують працевлаштовувати нових співробітників, брати на проєкту роботу, зберегти темпи набору персоналу на тому ж рівні чи й перевищити його. Найвищий попит фіксують на таких фахівців:

  • фінансистів;
  • працівників систем внутрішнього контролю;
  • спеціалістів із роботи з клієнтами;
  • фахівців у сфері IT.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Німеччині стрімко скорочується кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту. Експерти назвали причини відтоку громадян з країни, в якій, навіть попри це, зареєстровано найбільше українців.

Раніше ми писали, що у Німеччині констатують зміни в ситуації інтеграції українських біженців у тамтешній ринок праці. Показник зайнятості тривалий час перебував на низькому рівні, проте останнім часом різко зріс.

Німеччина зарплати виплати робота гроші вакансії

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