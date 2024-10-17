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Допомога українцям у Німеччині — які умови та розмір виплат у 2024 році

17 жовтня 2024 11:38
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці у Німеччині — яка передбачена фінансова допомога у 2024 році
Євровалюта в руках. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Німеччина надає найбільшу підтримку українським біженцям з-поміж інших країн, тому там зосереджена найбільша їх кількість. Відомо, які у 2024 році діють правила надання допомоги та розміри виплат.

Про це пише видання NV.ua.

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Правила для отримувачів допомоги

Цьогоріч допомогу для українських біженців так само виплачують у центрі зайнятості (Jobcenter). Загалом соцвиплати населенню ФРН надають у таких випадках:

  • чий дохід нижчий за прожитковий мінімум;
  • тим, хто не має можливості працювати.

До останньої категорії громадян належать працездатні біженці з України, яким надали тимчасовий прихисток у Німеччині.

Для того, щоб отримувати цивільну та соціальну допомогу, потрібно в обов'язковому порядку оформити дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis) чи фіктивний дозвіл на перебування (Fiktionsbescheinigung) у відомстві в справах іноземців (Ausländerbehörde).

Відповідні консультації надають у тому ж центрі зайнятості або органі соцзабезпечення.

Для отримання виплат недостатньо просто подати заяву. Коли людина подає заяву на отримання Bürgergeld, то ретельно перевіряють доходи заявника та всіх членів родини. Беруть до уваги такі джерела доходу:

  • дохід до 100 євро на місяць;
  • підтримку біржі праці під час навчання;
  • виплати для осіб з інвалідністю;
  • повернення коштів за товари чи послуги.

Примітно також, що у разі володіння майном на понад 40 тис. євро (кожен член її родини — по 15 тис. євро), то допомога не передбачена. Звертають увагу на таке майно:

  • готівкові кошти;
  • банківські депозити;
  • нерухомість;
  • транспорт;
  • коштовності;
  • акції/цінні активи.

Проте, якщо це майно не є джерелом додаткового доходу, то воно не завадить отримати фінансову допомогу.

Вплинути на право отримувати виплати для біженців в Німеччині можуть також:

  • дохід від ведення підприємницької діяльності;
  • зарплата;
  • допомога батькам дитини (Elterngeld);
  • виплати на дитину (Kindergeld);
  • відсотки від депозитів;
  • виплати за здачу в оренду нерухомості чи майна;
  • пенсії.

Які розміри допомоги у 2024 році

Розміри виплат допомоги українським біженцям в розрахунку на особу на місяць наступні:

  • для самотніх осіб та батьків, повнолітніх осіб з неповнолітніми партнерами — 563 євро;
  • для повнолітніх партнерів — по 506 євро кожен;
  • для самотніх повнолітніх осіб від 18 до 24 років та осіб віком від 15 до 24 років у разі зміни місця проживання без гарантій центру зайнятості, — 451 євро;
  • для дітей віком від 14 до 17 років та неповнолітніх осіб з повнолітніми партнерами — 471 євро;
  • для дітей віком від шести до 13 років — 390 євро;
  • для дітей, яким менше ніж шість років — 357 євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Німеччині на тлі спаду виробництва змінюються темпи зростання заробітних плат. Попри це, у деяких спеціалістів річний дохід перевищує 100 тис. євро.

Також ми писали, що у Німеччині стрімко скорочується кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту. Експерти назвали причини відтоку громадян з країни, в якій, навіть попри це, зареєстровано найбільше українців.

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