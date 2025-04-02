Выплаты для предпринимателей — кто и где может получить до 3 тыс. евро

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представители Гуманитарной организации Help — Hilfe zur Selbsthilfe в рамках реализации программы поддержки украинского бизнеса во время войны принимают заявки на гранты. Финансовая помощь предусмотрена для микробизнеса в западных областях Украины.

Об этом сообщают организаторы на официальных страницах в соцсетях.

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Подробнее о программе Help — Hilfe zur Selbsthilfe

Как отмечается, предприниматели, проживающие в западном регионе еще имеют возможность зарегистрироваться на финансирование. Последний день приема заявок — 7 апреля 2025 года. Конкурс в восточных и южных регионах Украины уже закрыли из-за достижения набора необходимого количества участников.

Заявки можно подать в следующих областях:

Львовской;

Ивано-Франковской;

Закарпатской;

Волынской;

Черновицкой;

Хмельницкой.

Приоритет в отборе будут иметь:

предприниматели, бизнес которых пострадал в результате боевых действий.

ветераны (статус участника боевых действий получен после 2014 года);

женщины-предприниматели, уехавшие в другой регион;

женщины-предприниматели, являющиеся главой домохозяйства из-за службы мужа;

семьи с детьми, пожилыми людьми, инвалидностью с подтвержденным статусом.

Объявление. Источник: Help — Hilfe zur Selbsthilfe

Сумма помощи и как зарегистрироваться

Граждане смогут получить до 3 тыс. евро финпомощи в национальной валюте, которые можно будет потратить на восстановление или развитие собственного дела.

Гранты должны быть направлены на поддержку ремесленного и сервисного бизнеса: деревообработку, производство текстиля, мыловарение, создание свечей, IT-услуги, ремонт техники и предоставление услуг красоты. В агросфере поддерживают бизнесы, занимающиеся разведением животных или производством готовой продукции.

Подать заявку можно, заполнив специальную анкету.

Напомним, граждане в Сумском регионе, чье жилье получило повреждения в результате войны, смогут получить ваучеры на 16 тыс. грн. Средства можно будет потратить на стройматериалы.

Также мы сообщали, что граждане, которые физически пострадали от атак, могут претендовать на денежную помощь от местных властей. В частности, в одном из регионов выплачивают по 30 тыс. грн.