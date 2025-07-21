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Пособие по беременности и родам — правила в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 12:10
Государственные выплаты по беременности и родам — что нужно знать в 2025 году
Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о правилах предоставления пособия по беременности и родам для беременных женщин (в том числе несовершеннолетних), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Также уточнили, как оформить соответствующие выплаты в 2025 году.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы ПФУ.

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Как рассчитывают размер пособия для беременных женщин

По информации Пенсионного фонда, вопрос предоставления пособия по беременности и родам беременным женщинам, в том числе несовершеннолетним, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного соцстрахования, регулирует правительственное постановление № 1751 от 27 ноября 2001 года.

Что касается размеров пособия, то оно составляет 100% от уровня среднемесячного заработка женщины, однако не менее 25% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на один месяц. Речь идет о следующих видах доходов:

  • стипендия;
  • денежное обеспечение;
  • пособие по безработице.

Выплаты назначают, если обращение за ними поступило не позднее полугода с даты завершения отпуска по беременности и родам. Их выплачивают за все время отпуска, продолжительность которого составляет:

  • 70 календарных дней — до родов;
  • 56 календарных дней — после родов;
  • 70 календарных дней — в случае осложненных родов или рождения двух, или более детей.

В то же время, гражданкам, отнесенным к первой-четвертой категориям лиц, пострадавших вследствие аварии ЧАЭС, помощь выплачивают за 180 календарных дней отпуска (90 — до родов и 90 — после родов). Ее исчисляют суммарно и предоставляют женщинам в полном объеме независимо от количества дней отпуска, фактически использованных до наступления родов.

В отношении лиц, усыновивших или взявших под опеку ребенка в течение двух месяцев с даты рождения, пособие по беременности и родам предоставляют на основании решения об усыновлении/установлении опеки за время до завершения срока послеродового отпуска.

"За период отпуска по беременности и родам, который совпадает с отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пособие по беременности и родам выплачивается независимо от пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста", — пояснили в ПФУ.

Как оформить денежную помощь

Оформление пособия по беременности и родам для беременных женщин возможно такими способами:

  • через сервисный центр ПФУ;
  • через портал е-услуг ПФУ;
  • через портал "Дія";
  • через приложение "Пенсионный фонд";
  • в органах сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады;
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • через средства почтовой связи.

Среди документов, которые нужно предоставить для оформления выплат:

  • заявление на назначение пособия;
  • паспорт или документ, удостоверяющий личность;
  • информация о номере записи в Реестре медицинских заключений в е-системе здравоохранения о медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды";
  • справка с основного места службы/учебы о том, что гражданка служит или учится;
  • справка ликвидационной комиссии об увольнении с работы в случае ликвидации предприятия/учреждения/организации;
  • справка из центра занятости о регистрации в центре занятости как безработной;
  • решение об усыновлении или установлении опеки для лиц, которые усыновили или взяли под опеку ребенка в течение двух месяцев с даты рождения.

Ранее мы писали, что в этом году некоторые семьи смогут получить матпомощь по случаю Дня знаний. Речь идет о выплате в размере 6,5 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют ввести помощь в 50 тыс. грн за новорожденных детей. Женщины без стажа смогут получить после рождения ребенка 7 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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