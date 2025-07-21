Державні виплати з вагітності та пологів — що треба знати у 2025 році

Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді Україні (ПФУ) розповіли про правила надання допомоги з вагітності та пологів для вагітних жінок (у тому числі неповнолітнім), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Також уточнили, як оформити відповідні виплати у 2025 році.

Про це йдеться у поясненні пресслужби ПФУ.

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Як розраховують розмір допомоги для вагітних жінок

За інформацією Пенсійного фонду, питання надання допомоги з вагітності та пологів вагітним жінкам, зокрема неповнолітнім, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соцстрахування, регулює урядова постанова № 1751 від 27 листопада 2001 року.

Щодо розмірів допомоги, то вона становить 100% від рівня середньомісячного заробітку жінки, проте не менш ніж 25% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб із розрахунку на один місяць. Йдеться про такі види доходів:

стипендія;

грошове забезпечення;

допомога з безробіття.

Виплати призначають, якщо звернення за ними надійшло не пізніше пів року з дати завершення відпустки через вагітність та пологи. Їх виплачують за весь час відпустки, тривалість якої становить:

70 календарних днів — до пологів;

56 календарних днів — після пологів;

70 календарних днів — у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей.

Водночас, громадянкам, віднесеним до першої-четвертої категорій осіб, які постраждали внаслідок аварії ЧАЕС, допомогу виплачують за 180 календарних днів відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів). Її обчислюють сумарно та надають жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до настання пологів.

Щодо осіб, які усиновили або взяли під опіку дитину упродовж двох місяців з дати народження, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологів надають на основі рішення про усиновлення/встановлення опіки за час до завершення терміну післяпологової відпустки.

"За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку", — пояснили в ПФУ.

Як оформити грошову допомогу

Оформлення допомоги з вагітності та пологів для вагітних жінок можливе такими способами:

через сервісний центр ПФУ;

через портал е-послуг ПФУ;

через портал "Дія";

через застосунок "Пенсійний фонд";

в органах сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через засоби поштового зв’язку.

Серед документів, які потрібно надати для оформлення виплат:

заява на призначення допомоги;

паспорт чи документ, що посвідчує особу;

інформація про номер запису в Реєстрі медичних висновків в е-системі охорони здоров’я про медичний висновок щодо тимчасової непрацездатності категорії "Вагітність та пологи";

довідка з основного місця служби/навчання про те, що громадянка служить чи навчається;

довідка ліквідаційної комісії про звільнення з роботи у разі ліквідації підприємства/установи/організації;

довідка з центру зайнятості про реєстрацію в центрі зайнятості як безробітної;

рішення про усиновлення чи встановлення опіки для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину упродовж двох місяців з дати народження.

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