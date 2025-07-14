Допомога при народженні дитини — скільки планують виплачувати у 2025 році

Батьки з новонародженою дитиною. Фото: УНІАН

Держава планує запровадити одноразову грошову допомогу у розмірі 50 гривень на кожну дитину після її народження. Також уряд хоче надавати українкам ще низку виплат.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Як зазначається, 14 липня 2025 року Кабмін України погодить проєкт закону щодо впровадження допомоги сім’ям до та після народження дитини. Передбачається, що:

розмір одноразової виплати жінкам після народження малюка становитиме не 10,3 тисячі гривень, а 50 тисяч гривень;

жінкам без професійного стажу держава одноразово виплачуватиме після народження дитини по 7 тисяч гривень (зараз це 1 тисяча гривень);

щомісячні виплати отримуватиме один із батьків чи опікун — це допомога для догляду за дитиною до досягнення нею одного року.

До того ж в Україні запрацює програма "єЯсла", в рамках якої батькам дітей, яким виповнюється один рік, надаватимуть вибір: повертатися до роботи чи займатися вихованням дитини, допоки їй не виповниться три роки.

"Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", — підкреслив Денис Шмигаль.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що законопроєкт Кабінету міністрів ще має підтримати Верховна Рада України.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, цього року на державну фінпідтримку можуть також розраховувати батьки першокласників. Йдеться про грошову допомогу для сімей, чиї діти йдуть до школи вперше — "Пакунок школяра". Як розповів очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, ця програма діятиме й у 2026 році.

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