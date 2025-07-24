Выплаты от Красного Креста — кто и где получит более 2 тыс. долларов

Помощь в более 2 тыс. долларов — где и кому доступны гранты
В июле 2025 года стартовала регистрация на грантовую программу от Красного Креста в Полтаве и области. В ее рамках граждане смогут получить средства на ведение хозяйственной деятельности во время войны.
Об этом информирует пресс-служба Красного Креста Полтавской области в соцсети Facebook.
Условия программы от Красного Креста
Заявки на микрогрантовое финансирование для старта и развития собственного дела принимает Полтавская областная организация.
Речь идет о реализации программы "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" при поддержке Испанского Красного Креста.
Принять участие в проекте смогут внутренне перемещенные лица с регистрацией в Полтаве и области, которые имеют свою бизнес-идею и есть возможность вести хозяйственную деятельность в громаде.
Также к участию допустят домохозяйства местного населения, пострадавшего от агрессии РФ. А именно:
- ветеранов войны и членов их семей;
- местное население из уязвимых категорий.
Сферы, которые смогут претендовать на гранты:
- сельское хозяйство;
- производство;
- услуги;
- торговля.
Размер финансирования и как получить
По предоставленной информации, за лучшие бизнес-идеи можно будет получить грант в 100 тыс. грн (2,38 тыс. долларов). Его выплатят в два этапа:
- во время первого — 50% суммы микрогранта;
- во время второго этапа — следующие 50% гранта в случае успешного выполнения условий.
Подавать заявки можно будет в печатном виде до 7 августа 2025 года. Жители могут обращаться в будни с 9:00 до 15:00 по адресу: г. Полтава, ул. Кучеренко, 4.
Также, чтобы стать участником, можно обратиться по номеру телефона: 0965378033.
Ранее писали о том, что УВКБ ООН принимает заявки на денежную помощь в Сумской области. Получить средства в размере 10,8 тыс. грн, в частности, смогут пенсионеры.
Также мы рассказывали, что на Днепропетровщине стартовала третья фаза проекта помощи при финансовой поддержке USAID's BHA. Граждане также смогут получить около 11 тыс. грн.
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