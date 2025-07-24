Выплаты от Красного Креста — кто и где получит более 2 тыс. долларов

Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года стартовала регистрация на грантовую программу от Красного Креста в Полтаве и области. В ее рамках граждане смогут получить средства на ведение хозяйственной деятельности во время войны.

Об этом информирует пресс-служба Красного Креста Полтавской области в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Условия программы от Красного Креста

Заявки на микрогрантовое финансирование для старта и развития собственного дела принимает Полтавская областная организация.

Речь идет о реализации программы "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" при поддержке Испанского Красного Креста.

Принять участие в проекте смогут внутренне перемещенные лица с регистрацией в Полтаве и области, которые имеют свою бизнес-идею и есть возможность вести хозяйственную деятельность в громаде.

Также к участию допустят домохозяйства местного населения, пострадавшего от агрессии РФ. А именно:

ветеранов войны и членов их семей;

местное население из уязвимых категорий.

Сферы, которые смогут претендовать на гранты:

сельское хозяйство;

производство;

услуги;

торговля.

Объявления. Источник: Красный Крест в Полтавской области

Размер финансирования и как получить

По предоставленной информации, за лучшие бизнес-идеи можно будет получить грант в 100 тыс. грн (2,38 тыс. долларов). Его выплатят в два этапа:

во время первого — 50% суммы микрогранта;

во время второго этапа — следующие 50% гранта в случае успешного выполнения условий.

Подавать заявки можно будет в печатном виде до 7 августа 2025 года. Жители могут обращаться в будни с 9:00 до 15:00 по адресу: г. Полтава, ул. Кучеренко, 4.

Также, чтобы стать участником, можно обратиться по номеру телефона: 0965378033.



Ранее писали о том, что УВКБ ООН принимает заявки на денежную помощь в Сумской области. Получить средства в размере 10,8 тыс. грн, в частности, смогут пенсионеры.

Также мы рассказывали, что на Днепропетровщине стартовала третья фаза проекта помощи при финансовой поддержке USAID's BHA. Граждане также смогут получить около 11 тыс. грн.