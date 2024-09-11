Помощь от МККК — украинцев поддержат в подготовке к зиме

Помощь в подготовке к зиме от МККК — кто из украинцев имеет право на 25 тыс. грн
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о возможности для граждан получить помощь в подготовке к зиме от Международного Комитета Красного Креста (МККК). Денежную помощь окажут только жителям нескольких областей.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Какую помощь от МККК предоставят украинцам в 2024 году
Как отмечается, Минреинтеграции совместно с Международным Комитетом Красного Креста начали активно заниматься подготовкой прифронтовых громад к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.
В ведомстве отметили, что на помощь смогут рассчитывать наиболее уязвимые слои населения в отдаленных сельских и полусельских районах:
- вдоль линии соприкосновения;
- на приграничных территориях.
В рамках деятельности МККК планируют предоставить в 2024 году денежную помощь, топливные брикеты и дрова. А именно:
- для 14,89 тыс. домохозяйств — денежную помощь в 25 тыс. грн;
- для 5,45 тыс. домохозяйств — 11 тыс. тонн топливных брикетов;
- для 1,1 тыс. домохозяйств — дрова.
Кроме того, некоторые семьи получат деньги на обустройство жилья, строительные материалы или ремонт.
"Также 680 семей получат от МККК помощь в виде средств на обустройство жилья, а более 1300 домохозяйств — строительные материалы или помощь в натуральной форме для оперативного ремонта жилья до зимы", — добавили в Минреинтеграции.
Что еще стоит знать
Напомним, в Житомире уязвимые категории граждан и переселенцы могут получить единовременную денежную помощь от УВКБ ООН. Для этого нужно соответствовать установленным требованиям.
Также мы писали, что в одном из регионов граждане могут получить денежную помощь УВКБ ООН на аренду жилья. Деньги будут предоставляться в течение шести месяцев.
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