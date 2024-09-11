Помощь от МККК — украинцев поддержат в подготовке к зиме

Украинские переселенцы. Фото: Ukrayina.pl

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о возможности для граждан получить помощь в подготовке к зиме от Международного Комитета Красного Креста (МККК). Денежную помощь окажут только жителям нескольких областей.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечается, Минреинтеграции совместно с Международным Комитетом Красного Креста начали активно заниматься подготовкой прифронтовых громад к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

В ведомстве отметили, что на помощь смогут рассчитывать наиболее уязвимые слои населения в отдаленных сельских и полусельских районах:

вдоль линии соприкосновения;

на приграничных территориях.

В рамках деятельности МККК планируют предоставить в 2024 году денежную помощь, топливные брикеты и дрова. А именно:

для 14,89 тыс. домохозяйств — денежную помощь в 25 тыс. грн;

для 5,45 тыс. домохозяйств — 11 тыс. тонн топливных брикетов;

для 1,1 тыс. домохозяйств — дрова.

Кроме того, некоторые семьи получат деньги на обустройство жилья, строительные материалы или ремонт.

"Также 680 семей получат от МККК помощь в виде средств на обустройство жилья, а более 1300 домохозяйств — строительные материалы или помощь в натуральной форме для оперативного ремонта жилья до зимы", — добавили в Минреинтеграции.

Что еще стоит знать

Напомним, в Житомире уязвимые категории граждан и переселенцы могут получить единовременную денежную помощь от УВКБ ООН. Для этого нужно соответствовать установленным требованиям.

Также мы писали, что в одном из регионов граждане могут получить денежную помощь УВКБ ООН на аренду жилья. Деньги будут предоставляться в течение шести месяцев.