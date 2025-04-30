ВПЛ и пенсионерам выплатят по пять тысяч гривен — как получить помощь в 2025 году

Пенсионерка кормит кур. Фото: УНИАН

Весной 2025 года некоторым украинским пенсионерам и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) выплатят дополнительную финансовую помощь. Деньги получат жители Мирненской поселковой общины в Херсонской области.

Как сообщает Мирненская поселковая военно-гражданская администрация на своей странице в социальной сети Facebook, речь идет о выплате в пять тысяч гривен.

Реклама

Читайте также:

Кто получит финансовую поддержку

Выплаты будут осуществляться в рамках Комплексной программы помощи ВПО и жителям громады, которые временно переместились на подконтрольные Украине территории. Право на выплаты есть у:

жителей Мирненской поселковой территориальной громады, которым уже исполнилось 80 лет;

ВПЛ;

жителей громады, которые временно переместились в безопасные регионы Украины.

Как получить выплаты

Надо отправить заявку на имя начальницы отдела социальной защиты населения Мирненской поселковой ВГА Ирины Викторовны Ковальчук на электронную почту: 01790@dn.gov.ua. А к своему заявлению нужно добавить:

копию паспорта;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

выписку из реестра территориальной общины (или другие документы, подтверждающие регистрацию/проживание);

копию справки ВПЛ, которую получили после 24 февраля 2022 года;

номер банковского счета в формате IBAN, открытого в отделении украинского банка.

Ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) напомнили, что у граждан есть право перейти на пенсию в случае потери кормильца. В отдельных случаях людям могут выплатить более 4 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, что жителям Херсонской области доступна выплата в более 10 тыс. гривен. Деньги предусмотрены для граждан, которые пострадали от обстрелов со стороны РФ.