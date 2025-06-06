Выплаты от ООН — кто и как может подать заявки на 11 тыс. грн в июне

Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставляет денежную помощь в Днепропетровской области в июне 2025 года. Известно, кто именно имеет право на выплаты и какие необходимы документы.

Об этом сообщают в Telegram-канале представители УВКБ ООН.

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В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечают, что в 2025 году могут оказывать финансовую поддержку только уязвимым категория граждан, которые были вынуждены покидать свои дома из-за войны. Помощь предусмотрена:

переселенцам, которые переместились в течение шести месяцев, и не получали финпомощь от других организаций за последние три месяца;

ВПЛ, которые вернулись на прежний адрес после вынужденного перемещения в течение шести месяцев, не имели финпомощи в течение последних трех месяцев;

гражданам, которые вернулись домой после выезда, не получали подобную поддержку за последний квартал.

Одним из главных требований является трудное финансовое положение, когда доход на одного члена в домохозяйстве не достигает суммы в 5,4 тыс. грн в месяц.

Также в приоритете люди, которые попали в такие жизненные ситуации:

неполная семья с малолетними детьми, пожилыми людьми;

в семье из старших есть только граждане от 55 лет, которые воспитывают детей до 18 лет;

семья имеет лиц с тяжелыми болезнями или инвалидностью.

Сумма финпомощи и как зарегистрироваться

Размер финпомощи составляет 3,6 тыс. грн за один месяц. Финансирование охватывает три месяца, поэтому каждый в семье получит по почти 11 тыс. грн.

Регистрация для записи в очередь для приема происходит по адресу: г. Днепр, ул. Половицкая, 9 (напротив Театра оперы и балета). График работы консультаций в будни: с 10:00 до 16:00.

Однако пункт сбора данных на денежную помощь будет закрыт в такие даты:

6 июня с 12:00 до конца дня;

9 июня;

10 июня.

"Консультация и запись на регистрацию происходит в порядке живой очереди (записи по телефону нет!). Как будет набрано количество людей, которое мы можем обработать — очередь будет закрыта", — говорится в сообщении.

Граждане должны с собой иметь оригиналы документов для каждого члена семьи:

налоговый номер (при наличии);

паспорт/другие документы, удостоверяющие личность;

справку внутренне перемещенного лица (при наличии);

номер банковской карты главного заявителя;

свидетельства о рождении детей (при наличии);

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (при наличии);

удостоверение или медицинские заключения в случае наличия инвалидности или хронического заболевания.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы, пострадавшие из-за обстрелов, могут получить выплаты на лечение. Такую помощь оказывают жителям Херсона.

Также сообщали, что украинский Красный Крест до 26 июня регистрирует представителей украинского бизнеса в программе по оказанию помощи. В рамках проекта выплатят до 7 тыс. евро.