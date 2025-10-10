Виплати за працевлаштування ВПО — хто довше отримуватиме допомогу у розмірі 8 тис. грн

Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні посилили підтримку роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під час воєнного стану. Йдеться про збільшення терміну надання компенсацій удвічі, однак торкнеться така новація лише частини регіонів.

Про це інформує пресслужба Кабінет Міністрів.

Реклама

Читайте також:

Як змінились умови надання компенсацій за роботу для ВПО

Згідно з рішенням уряду, зміни в наданні державних компенсацій за роботу для переселенців торкнуться прифронтових та найбільш постраждалих областей від повномасштабної війни. Дію програми розширять на роботодавців, які здійснюють діяльність у таких регіонах:

Дніпропетровському;

Донецькому;

Запорізькому;

Миколаївському;

Сумському;

Харківському;

Херсонському;

Чернігівському.

Такі роботодавці зможуть розраховувати на більш тривалу підтримку з боку держави.

Ухвалена постанова, що передбачає посилення допомоги для постраждалих районів, внесла зміни у правила надання компенсацій. Тепер роботодавці почнуть отримувати кошти шість місяців замість трьох, як було до цього.

"Ми прагнемо забезпечити більш тривалу підтримку роботодавців і водночас сприяємо збереженню робочих місць та економічного потенціалу регіонів, які постраждали від війни. Також важливо, що завдяки змінам, більша кількість ВПО матиме шанс отримати стабільну роботу", — уточнили в уряді.

Розміри компенсацій та як отримати

В рамках програми з підтримки роботодавців передбачається надання компенсації у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожного працевлаштованого внутрішнього переселенця, за якого сплачується єдиний внесок на соцстрахування (ЄСВ). У 2025 році виплачують по 8 тис. грн.

В уряді зауважили, що з початку дії програми прийняли понад 32 тис. рішень про надання такої допомоги за більш ніж 57 тис. працевлаштованих осіб.

Також програму зробили більш доступною завдяки спрощеним вимогам до подання заяв на компенсації. Тепер це можна робити не лише через центри зайнятості за юридичними адресами підприємств, а також за місцем здійснення діяльності роботодавців.

Окрім того, це можна зробити онлайн на порталі "Дія" за наступною інструкцією:

Необхідно зареєструватися/авторизуватися на порталі в кабінеті громадянина за допомогою е-підпису. Після перевірки на порталі "Дія" потрібно вибрати період, за який треба отримати компенсацію та ввести дані про працевлаштовану людину-ВПО. Портал автоматично перевірить, чи громадянин є в реєстрі ВПО. Після цього необхідно ввести дані рахунку для отримання коштів. Портал сформує відповідну заяву, яку треба підписати електронним підписом, і відправить до Держцентру зайнятості.

Раніше ми повідомляли, як впливає продаж нерухомості або транспорту на право на виплати для ВПО. Нині під час призначення допомоги враховують середній дохід таких родин.

Ще ми розповідали, що переселенці можуть отримати допомогу від БФ "Карітас Кривий Ріг". Кошти передбачені на оренду житла на шість місяців.