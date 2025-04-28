Выплаты от DRC — в двух регионах доступны гранты до 7,6 тыс. долларов

Долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Датский совет по делам беженцев (DRC) объявил регистрацию на новую грантовую программу по поддержке женщин. В ее рамках предоставят финансовую помощь в двух украинских регионах.

Об этом информирует пресс-служба DRC в соцсети Facebook.

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Как отмечают организаторы, новая программа распространяется на женские общественные организации для реализации социально-экономических проектов, направленных на усиление прав и возможностей женщин.

Проект охватывает некоторые громады в двух областях страны:

в Киевской — Киевская, Ирпенская и Иванковская громады;

во Львовской — Львовская, Дрогобычская и Стрыйская громады.

Приобщиться к грантовому конкурсу могут организации при следующих условиях:

есть официальная регистрация в Украине;

имеется опыт в вопросах предотвращения или преодоления последствий гендерно обусловленного насилия, усиление прав и возможностей украинок;

работают в громадах и организуют активности в них.

Объявление. Источник: DRC

Размер помощи и как зарегистрироваться

В рамках программы Датский совет по делам беженцев обещает предоставить гранты организациям до 7,6 тыс. долларов.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 18:00 13 мая 2025 года.

По условиям программы, грантовые средства можно использовать исключительно на деятельность, связанную с реализацией проекта.

"Заявки присылайте на ukr-csogrants@drc.ngo. DRC будет принимать заявки на гранты на украинском и/или английском языках. Уровень владения английским не будет учитываться при рассмотрении заявок. DRC поощряет подавать заявки даже с возможными грамматическими ошибками", — говорится в сообщении.

Соответствующую грантовую помощь предоставят в рамках проекта, который реализует консорциум во главе с Датским Красным Крестом в партнерстве с Датским советом по делам беженцев и Dignity при поддержке МИД Дании.

Ранее мы писали, что украинцы могут зарегистрироваться на получение помощи по утеплению жилья от фонда "Каритас Австрия". Программа предусмотрена для уязвимых категорий населения.

Также сообщалось, что юным украинцам доступны гранты от детского фонда ООН "ЮНИСЕФ". В рамках программы можно получить до 960 долларов.