Финансовая поддержка украинцев — кому выплатят по 7 тыс. евро

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский и Австрийский Красный Крест при поддержке фонда "Neighbour in Need" (Австрия) до 26 июня 2025 года принимают заявки от украинских предпринимателей на регистрацию в программе помощи бизнесу. В ее рамках можно получить 7 тыс. евро.

Об этом говорится в сообщении Красного Креста Украины в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Условия программы помощи бизнесу

В рамках четвертого этапа программы REDpreneurUA украинцы получат знания, практические умения, поддержку менторов и финансирование для запуска или восстановления бизнеса в период полномасштабной войны.

Во время проекта будут отобраны десять финалистов, которые получат на воплощение бизнес-идей 7 тыс. евро, что поспособствует в поддержке громад и созданию рабочих мест.

Организаторы заинтересованы в идеях с социальным, экологическим или инновационным уклоном, в участниках, которые хотят внести вклад в восстановление страны путем предпринимательства.

"Обучение четвертой когорты будет происходить в партнерстве с бизнес-инкубатором Ukrainian Future — средой для развития инновационного предпринимательства в Украине", — сообщают в организации.

Как присоединиться к программе помощи

К конкурсу допускаются люди в возрасте от 18 до 59 лет, которые:

являются гражданами Украины;

проживают на подконтрольной Киеву территории;

есть бизнес-идея в одной из отраслей экономики с социальным, экологическим или инновационным уклоном;

не имеют бизнес-дела или хотят восстановить;

есть стабильный интернет для присоединения к онлайн-обучению.

В приоритете — граждане, которые имеют уязвимости (в частности, переселенцы, люди с инвалидностью).

Основные условия получения гранта:

регистрация бизнеса;

оформление ФЛП;

официальное трудоустройство лица из уязвимых групп населения на свой ФЛП (долгосрочный трудовой договор).

25 участников смогут пройти интенсивную учебную программу на базе бизнес-инкубатора Ukrainian Future, а гранты предоставят для десяти человек.

"Это шанс не только научиться предпринимательству, но и стать частью сообщества, которое меняет Украину", — добавили организаторы.

Для регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Напомним, на Днепропетровщине граждане могут получить помощь от UNHCR Ukraine. Средства предоставят только двум категориям людей.

Также сообщали, что жители двух областей могут получить финподдержку на развитие микропредпринимательства. Выплаты предоставит организация "People in Peril Ukraine".