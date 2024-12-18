Выплаты на детей — получат ли многодетные семьи по 6,5 тыс. грн

Деньги в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским детям в конце 2024 года выплатят дополнительную помощь в размере 6,5 тыс. гривен в рамках новой программы "Теплая зима". Известно, получат ли денежную помощь многодетные семьи.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики на запрос нардепа Алексея Гончаренко.

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Как известно, такую помощь ввело правительство, однако круг претендентов на нее довольно ограничен. Так, средства предусмотрены наиболее уязвимым категориям граждан на основе постановления №1341. Это будет единовременная выплата и рассчитана на зимний период 2024-2025.

Предусматривались две категории людей, которые получат помощь:

дети из малообеспеченных семей;

дети из семей переселенцев, лиц с инвалидностью из семей ВПЛ.

Заявления на такие доплаты специально подавать не нужно, их назначат автоматически. Также они не будут учитываться в совокупном доходе семей при назначении жилищных субсидий или другой соцпомощи.

Получат ли денежную помощь многодетные семьи

В опубликованном ответе Министерство социальной политики отметило, что не намерено вводить выплаты для многодетных семей.

"Сейчас 6500 грн могут получить либо малообеспеченные семьи, либо дети и лица с инвалидностью 1 группы из числа ВПЛ. У меня было огромное количество обращений от граждан по этому поводу, поэтому направил запрос", — сообщил Гончаренко.

При этом в ведомстве сообщили, что 70% детей из малообеспеченных семей также многодетны, то есть остальные — останутся без выплат.

"Вместо этого Минсоцполитики говорит такое: они посчитали, что 70% детей из малообеспеченных также многодетны и они уже получили 6500 грн. Соответственно 30% такой помощи не получало. Если посчитать, то получается, что около 90 тысяч таких детей осталось без помощи!", — добавил нардеп.

Источник: Тг О.Гончаренко

Источник: Тг О.Гончаренко

Ранее сообщалось, что выплата денег по программе "Зимова єПідтримка" предусмотрена не для всех детей. Те, кто родился в начале полномасштабной войны за границей, помощь не получат.

Также мы писали, что в Украине не все переселенцы могут получить выплаты на проживание. Однако некоторые получат право претендовать на помощь в случае изменений в имущественных обстоятельствах.