Выплаты на детей — получат ли многодетные семьи по 6,5 тыс. грн

Помощь в 6500 грн на детей — дадут ли многодетным семьям
Украинским детям в конце 2024 года выплатят дополнительную помощь в размере 6,5 тыс. гривен в рамках новой программы "Теплая зима". Известно, получат ли денежную помощь многодетные семьи.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики на запрос нардепа Алексея Гончаренко.
Помощь в 6,5 тыс. грн по программе "Теплая зима"
Как известно, такую помощь ввело правительство, однако круг претендентов на нее довольно ограничен. Так, средства предусмотрены наиболее уязвимым категориям граждан на основе постановления №1341. Это будет единовременная выплата и рассчитана на зимний период 2024-2025.
Предусматривались две категории людей, которые получат помощь:
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из семей переселенцев, лиц с инвалидностью из семей ВПЛ.
Заявления на такие доплаты специально подавать не нужно, их назначат автоматически. Также они не будут учитываться в совокупном доходе семей при назначении жилищных субсидий или другой соцпомощи.
Получат ли денежную помощь многодетные семьи
В опубликованном ответе Министерство социальной политики отметило, что не намерено вводить выплаты для многодетных семей.
"Сейчас 6500 грн могут получить либо малообеспеченные семьи, либо дети и лица с инвалидностью 1 группы из числа ВПЛ. У меня было огромное количество обращений от граждан по этому поводу, поэтому направил запрос", — сообщил Гончаренко.
При этом в ведомстве сообщили, что 70% детей из малообеспеченных семей также многодетны, то есть остальные — останутся без выплат.
"Вместо этого Минсоцполитики говорит такое: они посчитали, что 70% детей из малообеспеченных также многодетны и они уже получили 6500 грн. Соответственно 30% такой помощи не получало. Если посчитать, то получается, что около 90 тысяч таких детей осталось без помощи!", — добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что выплата денег по программе "Зимова єПідтримка" предусмотрена не для всех детей. Те, кто родился в начале полномасштабной войны за границей, помощь не получат.
Также мы писали, что в Украине не все переселенцы могут получить выплаты на проживание. Однако некоторые получат право претендовать на помощь в случае изменений в имущественных обстоятельствах.
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