Виплати за програмою Тепла зима — кому дадуть 6,5 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у грудні поточного року можуть отримати додаткову виплату в рамках нової програми "Тепла зима". Така грошова допомога має свої особливості.

Про це розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО" у соцмережі Facebook.

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Деталі надання допомоги за програмою "Тепла зима"

Кошти нададуть найбільш вразливим категоріям громадян в рамках урядової постанови №1341 щодо програми "Тепла зима". Виплата є одноразовою і розрахована на зимовий період 2024/25. Спеціально подавати заяву не потрібно, її призначать автоматично. Відповідну допомогу не враховуватимуть у сукупному доході родини при призначенні субсидій чи іншої соціальної допомоги.

Передбачається два порядки надання допомоги:

для дітей із малозабезпечених родин;

для дітей із сімей внутрішніх переселенців та осіб з інвалідністю з сімей ВПО.

Кошти для дітей із малозабезпечених сімей

Як розповіли юристи, право на допомогу мають родини, яким:

станом на 1 листопада 2024 року держава виплачувала соціальну допомогу для "малозабезпечених сімей";

не одержали автоматичного продовження допомоги на основі постанови уряду № 215 від 7.03.2022 р. (отримувачі з територій, де органам соцзахисту немає можливості опрацьовувати документи);

не проживають в районах на окупованих територіях.

Кожній дитині до 18 років з таких сімей виплатять по 6,5 тис. грн.

Для дітей та осіб з інвалідністю з сімей ВПО

Також допомогу отримають родини, які станом на 1 листопада цього року отримували від держави виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Кошти призначать:

для кожної дитини, зареєстрованої як ВПО, яка станом на 1 листопада цього року не досягла повноліття;

для осіб з інвалідністю першої групи з числа ВПО.

Розмір допомоги буде аналогічний — по 6,5 тис. грн на кожну дитину чи громадянина з інвалідністю. Якщо право на допомогу буде за одразу кількома підставами, то все одно можна буде отримати тільки одну виплату.

Нагадаємо, українці можуть подати заявку на допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців у Києві. Реєстрація триватиме тільки до 14 грудня.

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