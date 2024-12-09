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Помощь в 6,5 тыс. грн до конца года — кто получит выплаты

9 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в декабре - кто получит помощь в 6,5 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

До конца 2024 года каждой малообеспеченной семье и семье-ВПЛ с детьми и людьми с инвалидностью первой группы выплатят на детей дополнительную государственную помощь. Размер поддержки составит 6,5 тыс. гривен.

Об особенностях таких выплат рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра, пишет NV.

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Речь идет о правительственной инициативе относительно единовременной денежной помощи отдельным категориям людей "Теплая зима".

Предполагается, что деньги выплатят:

  • малообеспеченным семьям с детьми, которым предоставляется соцпомощь, согласно постановлению правительства №332 от 20 марта 2022 года "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам";
  • семьям внутренне перемещенных лиц с детьми, которым предоставляют выплаты ВПЛ на проживание;
  • лицам с инвалидностью первой группы из числа переселенцев.

Особенности финансовой помощи

По словам правозащитников, единовременная помощь будет выплачиваться семьям, которые в ноябре этого года имели право на помощь ВПЛ на проживание. То есть, не абсолютно все переселенцы смогут получить выплаты денег.

"Если на момент выплаты единовременного денежного пособия обнаружено, что получатель пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц или государственной социальной помощи малообеспеченным семьям не имел права на его получение, излишне выплаченные средства придется вернуть", — сообщают эксперты.

Выплата средств произойдет в течение декабря этого года. Деньги разрешается потратить на вещи для зимы: теплую детскую одежду, обувь.

Однако жесткого контроля за расходами помощи не будет. То есть, кому нужно, тот сможет купить продукты, оплатить коммунальные услуги. Также не будет контроля, где будут приобретены товары.

Специально обращаться за помощью никуда не нужно. Деньги начислят автоматически на банковский счет получателям пособия.

"Эти деньги будут начислять непосредственно Минсоцполитики, а выплаты будут осуществлять районные управления соцзащиты населения. Специально обращаться за ними с заявлениями или документами не нужно, ведь они напрямую ведут учет таких граждан и имеют реестры по их данным", — добавили правозащитники.

Напомним, в Украине семьям, пострадавшим от агрессии РФ, выплатят финпомощь в рамках программы поддержки Каритас Германия. Средства доступны в Никополе на Днепропетровщине.

Также мы писали, что в Черкасской области принимают заявки на помощь от UNHCR Ukraine. Деньги получат наиболее уязвимые категории граждан и те, кто выезжал из региона из-за войны.

выплаты финансовая помощь материальная помощь ВПЛ денежная помощь

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

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