Виплати від UNHCR — де приймають заявки у грудні

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У грудні деякі українці можуть зареєструватися на матеріальну допомогу від UNHCR Ukraine (Агентство ООН у справах біженців). Подати заявки можна у Черкасах та області.

Про це повідомляє UNHCR у Telegram-каналі.

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Зазначається, що на матеріальну підтримку можуть розраховувати громадяни, які постраждали від агресії РФ та були змушені залишити власні домівки.

Матеріальну допомогу у Черкасах та області у 3,6 тис. грн за місяць надають кожній особі з родин внутрішніх переселенців, які переміщались за останні шість місяців, а також жителям, які виїжджали в інші області та за кордон після 24 лютого 2022 року. Проте максимально кошти виплачуватимуть таким особам тільки три місяці. Сумарно можна розраховувати на близько 11 тис. грн.

Окрім того, необхідно мати один із критеріїв вразливості. Кошти нададуть:

у разі, якщо йдеться про неповну родину, де є неповнолітні діти/особи похилого віку;

сім'ю очолюють люди поважного віку з дітьми до 18 років;

є громадяни з особливими потребами (наявні тяжкі хвороби чи інвалідність).

"Ви можете звертатися до наших пунктів збору даних по допомогу, якщо ваша родина має дохід, менший за 5400 грн на особу", — йдеться у повідомленні.

Як подати заявку у Черкасах та області

Реєстрація на грошову допомогу від UNHCR відбувається у Черкасах. Пункт збору даних розташований за адресою вул. Благовісна, 227. Графік роботи: Пн — Чт, 09:00 — 15:00.



"Зверніть увагу ! Консультацію та запис на реєстрацію (отримати талон із датою та часом) можна в живій черзі за вказаною адресою офісу. Як тільки буде набрано необхідну кількість людей — черга буде закрита!", — зазначають організатори.

Окрім того, 6 грудня, у п'ятницю, відбудеться виїзний збір даних на отримання грошової допомоги для ВПО у м. Чигирин Черкаської області. Пункт реєстрації працюватиме з 10:00 до 14:00 за адресою вул. Б.Хмельницького, 19.

А також збиратимуть заявки 6 грудня у м. Христинівка за адресою вул. Соборна, 30.

Нагадаємо, Верховна Рада днями підтримала проєкт закону № 11028 щодо компенсацій для внутрішніх переселенців за знищену нерухомість. У ньому розширили перелік категорій осіб ВПО, які мають пріоритетне право на виплати.

Також ми писали, що для підтримки внутрішньо переміщених осіб нададуть гранти у 18 областях. Громади за отримані кошти зможуть реалізувати відповідні проєкти.