Выплаты в 54 тыс. грн — регистрация стартовала в трех регионах

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До апреля 2025 года украинцы будут иметь возможность зарегистрироваться на новую денежную помощь. Выплаты будут доступны сразу в трех регионах для наиболее уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Единство" за будущее".

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Условия программы помощи от благотворителей

Как отмечается, фонд "Единство" за будущее" начал реализацию проекта по оказанию денежной помощи для уязвимых семей с детьми, пострадавших от войны и проживающих в таких областях:

Запорожской;

Донецкой;

Харьковской.

"Важно: если вы уже получали от нас помощь, как исключение, повторно подать в рамках этого проекта можно только в крайних случаях, когда есть очень критическая ситуация. Такие заявки комиссия будет рассматривать индивидуально с учетом всех жизненных обстоятельств. Приоритетом для благотворителей является факт того, что человек получил помощь только один раз", — уточнили организаторы.

Нужно принадлежать к таким уязвимым категориям населения:

родители/опекуны, которые воспитывают одного и более детей;

семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью;

семьи, где есть один/двое родителей с инвалидностью;

семьи в сложных жизненных обстоятельствах;

одинокая мать, которая сама воспитывает ребенка/детей;

одинокий отец, который сам воспитывает ребенка/детей;

семьи, где есть лица пожилого возраста (от 60 лет) и являются опекунами детей до 18 лет;

семьи, с детьми, где родители потеряли работу и не получают госпомощь.

Доход должен быть менее 6,32 тыс. грн на одного человека.

Размер выплаты и как зарегистрироваться

Наибольшее количество людей в семье, которые смогут получить помощь, не должно превышать пяти.

"Максимальная сумма — 54 тыс. грн на пять человек на три месяца", — говорится в сообщении.

По словам благотворителей, количество лиц, которым смогут оказать помощь, ограничено. В связи с этим ждут заявки только от тех, кто сейчас находится в сложных жизненных обстоятельствах и срочно нуждается в средствах.

Претенденты на помощь должны заполнить онлайн-анкеты для разных регионов. Можно обратиться в колл-центр фонда при возникновении вопросов: 067-106-53-40.

Соответствующий проект продлится до апреля 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что благотворители из фонда "Каритас Кривой Рог" регистрируют граждан на финпомощь. Средства сможет получить одна уязвимая категория лиц из числа внутренних переселенцев.

Также сообщалось, что украинцы могут подать заявки на помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Выплаты станут доступны в Киеве для внутренних переселенцев и беженцев, которые после выезда вернулись домой из-за границы.