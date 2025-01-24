Выплаты в 5,4 тыс. грн за ВПЛ — какие условия программы "Прихисток" в 2025 году

Гривневые купюры достают из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Гражданам, которые предоставили бесплатное жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), предусмотрены компенсации по программе "Прихисток", в размере 5,4 тыс. гривен в год. Однако в 2025 году произошли изменения, согласно которым некоторые не смогут получить выплаты.

Это прописано в правительственном постановлении №1544 "Некоторые вопросы предоставления господдержки внутренне перемещенным лицам".

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Кто имеет право на компенсации расходов за размещение ВПЛ

Согласно правилам, сумма компенсации по программе "Прихисток" составляет 450 гривен в месяц на одного человека. Если гражданин ранее получал помощь, ее продлят автоматически на шесть месяцев.

Средства предоставляют за размещение переселенцев, у которых:

нет своего жилья площадью более чем 13,65 кв. метра на каждого человека, на безопасной территории;

которые потеряли жилье или оно повреждено до степени, непригодной для проживания. Это должно быть зафиксировано в Реестре поврежденного/разрушенного имущества или составлен акт с таким выводом.

Украинцы, которые впервые обратятся за назначением компенсаций должны подать вместе с уполномоченными представителями ВПЛ в орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) заявление определенной формы.

Также лица, которые разместили переселенцев, обязаны информировать фонд об обстоятельствах, которые могут отменить право на компенсации в течение десяти рабочих дней.

Кроме того, в день прекращения предоставления жилья для ВПЛ или изменения количества необходимо также проинформировать об этом орган ПФУ и сообщить, есть ли возможность в дальнейшем их размещать.

Кто не получит компенсации за переселенцев

В 2025 году выплаты не предоставляют:

за переселенцев, которые получают субсидию на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья (не путать с жилищной субсидией);

если ВПЛ связана с собственником жилья родственными связями первой степени родства (родители, супруг/супруга, дети);

если установлен факт пребывания переселенца за границей более 30 дней/непроживания по указанному адресу более месяца;

установлен факт предоставления недостоверных данных в заявлении;

если в течение трех месяцев перед обращением установлено, что переселенец купил, получил бесплатно или на льготных условиях жилье или другую недвижимость.

Назначение и выплату компенсаций будет осуществлять Пенсионный фонд.

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Также писали, что заявки на денежную помощь можно подать представителям УВКБ ООН в Харьковской области. Размер составляет 3,6 тыс. гривен в месяц на каждого члена в семье.