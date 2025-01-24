Выплаты в 5,4 тыс. грн за ВПЛ — какие условия программы "Прихисток" в 2025 году

Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"
Гражданам, которые предоставили бесплатное жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), предусмотрены компенсации по программе "Прихисток", в размере 5,4 тыс. гривен в год. Однако в 2025 году произошли изменения, согласно которым некоторые не смогут получить выплаты.
Это прописано в правительственном постановлении №1544 "Некоторые вопросы предоставления господдержки внутренне перемещенным лицам".
Кто имеет право на компенсации расходов за размещение ВПЛ
Согласно правилам, сумма компенсации по программе "Прихисток" составляет 450 гривен в месяц на одного человека. Если гражданин ранее получал помощь, ее продлят автоматически на шесть месяцев.
Средства предоставляют за размещение переселенцев, у которых:
- нет своего жилья площадью более чем 13,65 кв. метра на каждого человека, на безопасной территории;
- которые потеряли жилье или оно повреждено до степени, непригодной для проживания. Это должно быть зафиксировано в Реестре поврежденного/разрушенного имущества или составлен акт с таким выводом.
Украинцы, которые впервые обратятся за назначением компенсаций должны подать вместе с уполномоченными представителями ВПЛ в орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) заявление определенной формы.
Также лица, которые разместили переселенцев, обязаны информировать фонд об обстоятельствах, которые могут отменить право на компенсации в течение десяти рабочих дней.
Кроме того, в день прекращения предоставления жилья для ВПЛ или изменения количества необходимо также проинформировать об этом орган ПФУ и сообщить, есть ли возможность в дальнейшем их размещать.
Кто не получит компенсации за переселенцев
В 2025 году выплаты не предоставляют:
- за переселенцев, которые получают субсидию на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья (не путать с жилищной субсидией);
- если ВПЛ связана с собственником жилья родственными связями первой степени родства (родители, супруг/супруга, дети);
- если установлен факт пребывания переселенца за границей более 30 дней/непроживания по указанному адресу более месяца;
- установлен факт предоставления недостоверных данных в заявлении;
- если в течение трех месяцев перед обращением установлено, что переселенец купил, получил бесплатно или на льготных условиях жилье или другую недвижимость.
Назначение и выплату компенсаций будет осуществлять Пенсионный фонд.
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