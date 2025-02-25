Выплаты от Mercy Corps — где открыли регистрацию на 50 тыс. грн

Украинские гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Общественная организация "Ответственные граждане" и международная гуманитарная организация Mercy Corps (укр. Корпус Милосердия) открыли регистрацию на денежную помощь. Выплаты доступны в одном из украинских регионов в конце февраля 2025 года.

Об этом сообщают в ОО "Ответственные граждане".

Читайте также:

Размер помощи и кто получит в феврале

Размер денежной помощи в рамках проекта "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, пострадавшему в результате войны в Украине (LIVES) 3.0" составляет 3,6 тыс. грн в месяц. Однако речь идет о трехмесячном периоде, поэтому в целом каждый член домохозяйства сможет получить по 10,8 тыс. грн.

"Получить помощь могут максимум пять человек в одном домохозяйстве", — говорится в сообщении.

Поэтому, если в домохозяйстве больше вышеуказанного количества лиц, то общая сумма помощи составит около 50 тыс. грн.

Как отмечается, выплаты доступны жителям Новоалександровской громады Запорожской области, как местному населению, так и внутренним переселенцам.

Организаторы будут обращать внимание при отборе на то, чтобы совокупный доход домохозяйства не превышал 6,3 тыс. грн на одного человека в месяц.

Также приоритетность в праве на выплаты получат граждане, проживающие в коллективных центрах, в поврежденном жилье из-за боевых действий, являются бездомными.

Кроме того, в первых списках на выплаты будут домохозяйства, где есть люди с инвалидностью или лица с хроническими болезнями.

Среди других критериев уязвимости, кто сможет получить выплаты:

многодетные семьи от трех несовершеннолетних детей;

неполные семьи, где есть только отец или мать, с малолетними детьми;

семьи с беременными женщинами/женщинами, которые кормят грудью;

семьи, где есть лица пожилого возраста (более 60 лет);

семьи, которые возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц от 60 лет;

домохозяйства, где есть безработные лица предпенсионного возраста 50-59 лет, без доходов.

Как правильно зарегистрироваться на выплаты

Зарегистрироваться на выплату денежной помощи можно, заполнив онлайн-форму.

"После заполнения онлайн-формы, в случае, если ваше домохозяйство будет выбрано для очной регистрации, с вами свяжутся наши операторы для подтверждения данных", — отметили в общественной организации.

Организаторы подчеркнули, что гуманитарная помощь, которую предоставляют ОО "Ответственные граждане" и партнеры, является бесплатной. Работники не будут запрашивать трехзначный код на обороте банковской карты.

Ранее мы писали, БФ "Каритас Кривой Рог" будет оказывать помощь в 43 тыс. грн уязвимым категориям граждан. Зарегистрироваться на выплаты могут жители Днепропетровщины.

Также в одной из областей БФ Caritas регистрирует на выплату финпомощи в размере 14 тыс. грн. Такая финансовая поддержка будет предоставляться в течение трех месяцев в рамках реализации проекта Remarket.