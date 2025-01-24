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Помощь в 40 тыс. грн на детей — кто получит выплаты

24 января 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплата 40 тыс. грн — кто получит помощь на детей в январе
Денежные купюры и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинским детям, оставшимся без попечения родителей, доступна денежная помощь от 10,8 тыс. до 40 тыс. гривен. В частности, в январе 2025 года ее можно оформить тем, кто выехал из-за войны за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГО "ВПЛ Украины".

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Так, помощь на детей предусмотрена в случае усыновления, если речь идет об устройстве ребенка, который на момент обращения находился за пределами страны в рамках эвакуации в составе институциональных учреждений.

В зависимости от страны суммы будут разниться. На детей, которые находятся в Польше, Восточной, странах Западной и Северной Европы, в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане, предусмотрены выплаты от 25 тыс. до 40 тыс. гривен.

Усыновителям таких детей нужно заполнить специальную форму.

Выплаты для детей в Украине

В рамках оказания помощи от благотворительной организации "СОС Дитячі містечка", деньги может получить:

  • приемная семья, куда устроился несовершеннолетний ребенок в период: с 01.10.2024 года до 31.12.2025 года;
  • детский дом семейного типа, куда устроился ребенок в возрасте до 18 лет с 01.10.2024 до 31.12.2025;
  • опекуны (попечители), куда устроился несовершеннолетний ребенок в период с 01.10.2024 года до 31.12.2025 года, приемные семьи, детские дома семейного типа и опекуны (попечители), куда устроился ребенок в возрасте до 18 лет в течение прошлого года.

Программа охватывает всю территорию Украины, кроме тех, где происходят боевые действия и которые внесены в спецсписок правительства.

Размер выплат может составлять как 10,8 тыс. гривен, так и 14,4 тыс. гривен на одного ребенка, который устроился в приемную семью, детдом семейного типа, к опекунам или попечителям.

Помощь для приемных семей и детдомов можно получить в случае подачи онлайн-заявки.

Ранее мы рассказывали о выплатах от международной гуманитарной организации Норвежский совет по делам беженцев (NRC). Размер помощи составляет 10,8 тыс. гривен, а регистрация скоро подойдет к концу.

Также мы писали, что в январе этого года организация Acted оказывает помощь владельцам поврежденных в результате военных действий квартир или домов. Программа по ремонту доступна в семи областях.

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