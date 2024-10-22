Денежная помощь — где идет регистрация в октябре на выплаты в 3,6 тыс. грн

Женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

До конца октября граждане могут подать заявки на выплату денежного пособия в размере 3,6 тыс. гривен. Выплаты доступны в рамках программы по предоставлению многоцелевой материальной помощи от UNHCR Ukraine.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Финансовая поддержка предоставляется гражданам в ряде населенных пунктов Сумской области. Выплаты доступны следующим категориям населения:

лицам со статусом ВПЛ, которые переехали в течение полугода;

гражданам, вернувшимся в Украину после выезда за границу;

лицам, которые вернулись на постоянное местожительство после того, как были вынуждены покинуть дом и переместиться в другие регионы после 24 февраля 2022-го.

Нужно иметь хотя бы один из критериев уязвимости:

семья только с одним из родителей, где есть дети до 18 лет или проживают вместе с людьми старше 55 лет;

семью возглавляет одинокий или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет или пожилой человек с детьми до 18 лет;

семья состоит из человека с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью.

Помощь начислят за три месяца по 3,6 тыс. гривен на одного члена семьи, то есть по 10,8 тыс. гривен.

Куда обращаться за выплатами

В области будут работать мобильные бригады благотворительного фонда Право на защиту, которые будут регистрировать граждан на получение помощи:

22 октября с 10:30 до 15:30 — г. Лебедин, площадь Соборная, 32;

23 октября с 11:00 до 15:00 — г. Ромны, ул. Соборная, 13;

25 октября с 11:00 до 15:00 — с. Андрияшевка, ул. Соборная, 11.

Уточнить информацию можно по номеру телефона в Сумах: 063 182 68 38.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) выплатит части пенсионеров финансовую помощь до 1 тыс. грн. На выплаты имеют право проживающие в зоне боевых действий и получающие низкие пенсии.

Также мы писали, что гражданам с прифронтовых территорий, отапливающих свое жилье дровами и углем, выплатят денежную помощь. Размер выплаты может достигать 21 тыс. гривен.