Грошова допомога від ООН — хто з пенсіонерів має право на виплати до 1 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) виплатить частині пенсіонерів фінансову допомогу до 1 тис. грн. На виплати мають право ті, хто проживає у зоні бойових дій та отримують низькі пенсії.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Кому з пенсіонерів ООН виплатить допомогу

Йдеться про реалізацію програми матеріальної допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН для людей літнього віку. Залежно від того, яка пенсія у громадянина, можна розраховувати на виплату максимально до майже 1 тис. грн.

Так, на фінансову допомогу можуть розраховувати пенсіонери, у яких:

пенсія не перевищує 3,25 тис. гривень;

проживають в районах активних чи можливих бойових дій (список визначений наказом № 309);

раніше не отримували додаткову грошову виплату від міжнародних організацій чи допомогу на проживання для внутрішніх переселенців.

Грошова сума дорівнює різниці між 3,25 тис. гривень та пенсією, яку отримує громадянин.

Йдеться про проживання в районах активних чи можливих бойових дій:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Як оформити доплату від ООН

Громадянам нема потреби спеціально звертатись за призначенням доплати від ООН до Пенсійного фонду, адже фахівці фонду по базах даних самі визначать, хто дійсно має право на фіндопомогу.

ООН перерахує гроші українцям на основі інформації, вже наявній у базах даних ПФУ.

Виплата надійде або на банківську картку, або через поштове відділення Укрпошти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям з прифронтових територій, які опалюють своє житло дровами та вугіллям, виплатять грошову допомогу. Розмір виплати може сягати 21 тис. гривень.

Також ми писали, що деяким громадянам, які проживають у Полтаві та області, доступна реєстрація на грошову допомогу. Максимально вплачують суму у 10,8 тис. грн.