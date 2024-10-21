Фінансова допомога для підготовки до зими у 21 тис. грн — коли надійдуть гроші

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям з прифронтових територій, які опалюють своє житло дровами та вугіллям, виплатять грошову допомогу. Розмір виплати може сягати 21 тис. гривень.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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За даними Мінреінтеграції, йдеться про одноразову виплату у розмірі 21 тис. грн на купівлю твердого побутового палива для вразливих домогосподарств.

Для цього Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділила додаткові 7 млн доларів, загальний бюджет програми сягне 37 млн доларів.

Гроші зможуть отримати вразливі домогосподарства з таких областей:

Чернігівської;

Сумської;

Харківської;

Луганської;

Донецької;

Запорізької;

Дніпропетровської;

Херсонської;

Миколаївської.

Де отримати фінансову допомогу

Якщо людина вже отримує субсидію чи пільгу на купівлю твердого пічного палива, то звертатися спеціально нікуди не потрібно, адже Пенсійний фонд вже має необхідні дані для зарахування коштів на картковий рахунок отримувача.

У разі, якщо пільга або субсидія не була призначена, то необхідно звернутися до фонду у загальноприйнятому порядку та подати відповідну заяву.

Виплати громадянам у рамках програми допомоги на зимовий період, здійснять до кінця жовтня 2024 року. Кошти повинні отримати близько 20 тисяч домогосподарств, які пройшли ідентифікацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, які проживають у Полтаві та області, доступна реєстрація на грошову допомогу. Максимальна сума — 10,8 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні деякі категорії громадян можуть отримати допомогу від благодійної організації "Карітас". В рамках програми можна оформити три види підтримки на суму від 2 гривень для підготовки до зими.