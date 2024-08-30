Денежная помощь на обучение — украинцам доступны ваучеры в 30,2 тыс. гривен

Помощь в 30,2 тыс. грн — украинцы могут получить государственные ваучеры
В 2024 году часть украинцев могут бесплатно получить образование с помощью государственных ваучеров. Воспользоваться такой помощью могут уязвимые категории граждан.
Об этом рассказали в Государственной службе занятости.
Программа по бесплатному обучению
Ваучеры на обучение выдают центры занятости лицам, которые не зарегистрированы в центрах занятости как безработные, и отвечают определенным требованиям.
Так, в 2024 году ваучеры на обучение смогут получить социально уязвимые категории граждан. А именно:
- участники боевых действий;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- люди с инвалидностью.
При этом ваучеры на обучение выдают по 124 профессиям или специальностям.
Сумма ваучера в этом году выросла до 30,2 тыс. грн. В случае, если стоимость обучения окажется более дорогой, то работодатель или граждан должен доплатить разницу самостоятельно.
Как бесплатно получить высшее образование с помощью ваучера
Алгоритм действий по получению высшего образования с помощью ваучера:
- нужно выбрать профессию или специальность из утвержденного перечня онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в центр занятости;
- собрать необходимый пакет документов (паспорт; трудовая книжка; документ об образовании; идентификационный код, документы, где подтверждается статус ВПЛ, УБД, людей, имеющих инвалидность);
- в течение пяти рабочих дней с даты поступления положительного решения следует обратиться в центр занятости и забрать ваучер;
- далее следует выбрать учебное заведение и заключить специальный договор об обучении на 90 дней с даты получения ваучера.
Что еще стоит знать
Напомним, в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.
Также мы писали, что украинцам в сентябре 2024 года будет доступна финансовая помощь от инициатива ЕС, которая помогает предпринимателям в пяти странах Восточного партнерства EU4Business. В рамках программы поддержки можно получить грант до 5 тысяч евро.
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