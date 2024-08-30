Денежная помощь на обучение — украинцам доступны ваучеры в 30,2 тыс. гривен

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году часть украинцев могут бесплатно получить образование с помощью государственных ваучеров. Воспользоваться такой помощью могут уязвимые категории граждан.

Об этом рассказали в Государственной службе занятости.

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Программа по бесплатному обучению

Ваучеры на обучение выдают центры занятости лицам, которые не зарегистрированы в центрах занятости как безработные, и отвечают определенным требованиям.

Так, в 2024 году ваучеры на обучение смогут получить социально уязвимые категории граждан. А именно:

участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди с инвалидностью.

При этом ваучеры на обучение выдают по 124 профессиям или специальностям.

Сумма ваучера в этом году выросла до 30,2 тыс. грн. В случае, если стоимость обучения окажется более дорогой, то работодатель или граждан должен доплатить разницу самостоятельно.

Как бесплатно получить высшее образование с помощью ваучера

Алгоритм действий по получению высшего образования с помощью ваучера:

нужно выбрать профессию или специальность из утвержденного перечня онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в центр занятости;

собрать необходимый пакет документов (паспорт; трудовая книжка; документ об образовании; идентификационный код, документы, где подтверждается статус ВПЛ, УБД, людей, имеющих инвалидность);

в течение пяти рабочих дней с даты поступления положительного решения следует обратиться в центр занятости и забрать ваучер;

далее следует выбрать учебное заведение и заключить специальный договор об обучении на 90 дней с даты получения ваучера.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.

Также мы писали, что украинцам в сентябре 2024 года будет доступна финансовая помощь от инициатива ЕС, которая помогает предпринимателям в пяти странах Восточного партнерства EU4Business. В рамках программы поддержки можно получить грант до 5 тысяч евро.