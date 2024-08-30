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Допомога у 30,2 тис. грн — українці можуть отримати державні ваучери

30 серпня 2024 13:04
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога на навчання — українцям доступні ваучери у 30,2 тис. гривень
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році частина українців може безкоштовно отримати освіту за допомогою державних ваучерів. Скористатися такою допомогою можуть вразливі категорії громадян.

Про це розповіли у Державній службі зайнятості

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Ваучери на навчання видають центри зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам.

Так, у 2024 році ваучери на навчання зможуть отримати соціально вразливі категорії громадян. А саме:

  • учасники бойових дій;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • люди з інвалідністю.

При цьому ваучери на навчання видають за 124 професіями або спеціальностями.

Сума ваучера цьогоріч зросла до 30,2 тис. грн. У разі, якщо вартість навчання виявиться дорожчою, то роботодавець чи громадян має доплатити різницю самостійно.

Як безплатно здобути вищу освіту за допомогою ваучера

Алгоритм дій з отримання вищої освіти за допомогою ваучера наступний:

  • потрібно обрати професію чи спеціальність із затвердженого переліку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до центру зайнятості;
  • зібрати необхідний пакет документів (паспорт; трудова книжка; документ про освіту; ідентифікаційний код, документи, де підтверджується статус ВПО, УБД, людей, котрі мають інвалідність);
  • протягом п'яти робочих днів із дати надходження позитивного рішення потрібно звернутись у центр зайнятості та забрати ваучер;
  • далі треба обрати навчальний заклад та укласти спеціальний договір про навчання на 90 днів з дати отримання ваучера.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.

Також ми писали, що українцям у вересні 2024 року буде доступна фінансова допомога від ініціатива ЄС, яка допомагає підприємцям у п'яти країнах Східного партнерства EU4Business. В рамках програми підтримки можна отримати грант до 5 тис. євро.

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