Грошова допомога на навчання — українцям доступні ваучери у 30,2 тис. гривень

Допомога у 30,2 тис. грн — українці можуть отримати державні ваучери
У 2024 році частина українців може безкоштовно отримати освіту за допомогою державних ваучерів. Скористатися такою допомогою можуть вразливі категорії громадян.
Про це розповіли у Державній службі зайнятості.
Програма з безкоштовного навчання
Ваучери на навчання видають центри зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам.
Так, у 2024 році ваучери на навчання зможуть отримати соціально вразливі категорії громадян. А саме:
- учасники бойових дій;
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- люди з інвалідністю.
При цьому ваучери на навчання видають за 124 професіями або спеціальностями.
Сума ваучера цьогоріч зросла до 30,2 тис. грн. У разі, якщо вартість навчання виявиться дорожчою, то роботодавець чи громадян має доплатити різницю самостійно.
Як безплатно здобути вищу освіту за допомогою ваучера
Алгоритм дій з отримання вищої освіти за допомогою ваучера наступний:
- потрібно обрати професію чи спеціальність із затвердженого переліку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до центру зайнятості;
- зібрати необхідний пакет документів (паспорт; трудова книжка; документ про освіту; ідентифікаційний код, документи, де підтверджується статус ВПО, УБД, людей, котрі мають інвалідність);
- протягом п'яти робочих днів із дати надходження позитивного рішення потрібно звернутись у центр зайнятості та забрати ваучер;
- далі треба обрати навчальний заклад та укласти спеціальний договір про навчання на 90 днів з дати отримання ваучера.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.
Також ми писали, що українцям у вересні 2024 року буде доступна фінансова допомога від ініціатива ЄС, яка допомагає підприємцям у п'яти країнах Східного партнерства EU4Business. В рамках програми підтримки можна отримати грант до 5 тис. євро.
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