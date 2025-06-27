Выплаты в ВСУ в июле — кому из бойцов дополнительно начислят до 30 тыс. грн

Деньги и военная форма. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года военнослужащие получат дополнительную выплату в размере до 30,2 тыс. грн. Такую сумму начислят тем, кто ранее заключил первый контракт о прохождении военной службы в украинской армии.

О том, какие именно предусмотрены выплаты за заключенные контракты, рассказали в пресс-службе одного из Терцентров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Согласно правилам, выплата финпомощи предоставляется гражданам в случае подписания первого контракта с Вооруженными силами.

Сумма привязана к прожиточному минимуму трудоспособных лиц. В 2025 году он равен 3028 грн.

Так, за заключение контракта военным предусматривается предоставление:

для лиц рядового состава — в размере восьми прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 24,22 тыс. грн;

для лиц сержантского и старшинского состава — в размере девяти прожиточных минимумов — 27,25 тыс. грн;

для лиц офицерского состава — в размере десяти прожиточных минимумов — 30,28 тыс. грн.

Соответствующую выплату назначают:

военным, назначенных на должности рядового состава сроком на три года;

военным, назначенных на должности сержантского и старшинского состава от трех лет;

военным, назначенных на должности офицерского состава от одного года;

военным, подписавшим контракт сроком от пяти лет, из числа назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава с высшим военным образованием (по госзаказу).

Как получить выплаты за заключение контракта

Для того, чтобы получить соответствующее пособие, необходимо написать рапорт на имя командира.

Выплату начисляют после того, как вступит в силу первый контракт, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основе приказа командира.

Однако помощь не выплатят лицам рядового состава, которые заключат другой контракт, в частности, на должность сержантского и старшинского состава, и в случае продолжения службы по новому контракту.

Напомним, средняя зарплата в госорганах продолжает расти: за год показатель вырос на 15,5%. Сейчас чиновники получают почти 60 тыс. гривен в месяц.

Также мы писали о том, какие вознаграждения предусмотрены в ВСУ за уничтоженную технику противника в 2025 году. В частности, за военные грузовые или спецавтомобили доплатят по 12,18 тыс. грн.