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Главная Финансы Помощь в 30 тыс. грн — кто из военных ВСУ получит в июле

Помощь в 30 тыс. грн — кто из военных ВСУ получит в июле

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 14:30
Выплаты в ВСУ в июле — кому из бойцов дополнительно начислят до 30 тыс. грн
Деньги и военная форма. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кому и при каких условиях предусмотрены выплаты за заключение контрактов Как получить выплаты за заключение контракта

В июле 2025 года военнослужащие получат дополнительную выплату в размере до 30,2 тыс. грн. Такую сумму начислят тем, кто ранее заключил первый контракт о прохождении военной службы в украинской армии.

О том, какие именно предусмотрены выплаты за заключенные контракты, рассказали в пресс-службе одного из Терцентров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Кому и при каких условиях предусмотрены выплаты за заключение контрактов

Согласно правилам, выплата финпомощи предоставляется гражданам в случае подписания первого контракта с Вооруженными силами.

Сумма привязана к прожиточному минимуму трудоспособных лиц. В 2025 году он равен 3028 грн.

Так, за заключение контракта военным предусматривается предоставление:

  • для лиц рядового состава — в размере восьми прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 24,22 тыс. грн;
  • для лиц сержантского и старшинского состава — в размере девяти прожиточных минимумов — 27,25 тыс. грн;
  • для лиц офицерского состава — в размере десяти прожиточных минимумов — 30,28 тыс. грн.

Соответствующую выплату назначают:

  • военным, назначенных на должности рядового состава сроком на три года;
  • военным, назначенных на должности сержантского и старшинского состава от трех лет;
  • военным, назначенных на должности офицерского состава от одного года;
  • военным, подписавшим контракт сроком от пяти лет, из числа назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава с высшим военным образованием (по госзаказу).

Как получить выплаты за заключение контракта

Для того, чтобы получить соответствующее пособие, необходимо написать рапорт на имя командира.

Выплату начисляют после того, как вступит в силу первый контракт, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основе приказа командира.

Однако помощь не выплатят лицам рядового состава, которые заключат другой контракт, в частности, на должность сержантского и старшинского состава, и в случае продолжения службы по новому контракту.

Напомним, средняя зарплата в госорганах продолжает расти: за год показатель вырос на 15,5%. Сейчас чиновники получают почти 60 тыс. гривен в месяц.

Также мы писали о том, какие вознаграждения предусмотрены в ВСУ за уничтоженную технику противника в 2025 году. В частности, за военные грузовые или спецавтомобили доплатят по 12,18 тыс. грн.

зарплаты выплаты деньги военные военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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