Финансовая помощь в 2024 году — как получить выплаты от Красного креста

Помощь в 25 тыс. грн от Красного креста — кто и как может получить выплаты
В Украине Международный Комитет Красного Креста (МККК) оказывает помощь в подготовке к прохождению отопительного сезона. В рамках программы можно получить выплаты в 25 тыс. грн.
Об этом говорится в материалах Минреинтеграции.
Кто и какую помощь получит в 2024 году
"Прифронтовые громады получат денежную помощь от Международного Комитета Красного Креста для прохождения зимы", — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, МККК совместно с Минреинтеграцией реализуют проект по оказанию помощи прифронтовым громадам денежной помощи для прохождения холодного периода. Также граждане могут получить до прохождения осенне-зимнего сезона топливные брикеты и дрова.
Соответствующую помощь смогут получить наиболее уязвимые слои населения в отдаленных сельских и полусельских районах вдоль столкновения/приграничных территориях.
Финансовая помощь предусмотрена для громад в областях:
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Черниговская.
В рамках деятельности МККК планируют в этом году предоставить:
- около 15 тыс. домохозяйств материальной помощи в размере 25 тыс. грн;
- около 5,5 тыс. домохозяйств получат более 11 тыс. тонн топливных брикетов;
- более 1 тыс. домохозяйств — дрова.
Также сотни семей получат от МККК помощь в виде денег на обустройство жилья и строительные материалы для оперативного ремонта домов к зиме.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцам доступны декретные выплаты в 2024 году. Эта финансовая помощь гарантирована каждой женщине после предъявления больничного листа, выданного в связи с беременностью и родами.
Также мы писали, что Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказало о возможности зарегистрироваться на новую денежную помощь от Норвежского совета (NRC). Ожидается, что деньги получат около 55 тысяч граждан.
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