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Помощь в 25 тыс. грн от Красного креста — кто и как может получить выплаты

16 сентября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь в 2024 году — как получить выплаты от Красного креста
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине Международный Комитет Красного Креста (МККК) оказывает помощь в подготовке к прохождению отопительного сезона. В рамках программы можно получить выплаты в 25 тыс. грн.

Об этом говорится в материалах Минреинтеграции.

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"Прифронтовые громады получат денежную помощь от Международного Комитета Красного Креста для прохождения зимы", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, МККК совместно с Минреинтеграцией реализуют проект по оказанию помощи прифронтовым громадам денежной помощи для прохождения холодного периода. Также граждане могут получить до прохождения осенне-зимнего сезона топливные брикеты и дрова.

Соответствующую помощь смогут получить наиболее уязвимые слои населения в отдаленных сельских и полусельских районах вдоль столкновения/приграничных территориях.

Финансовая помощь предусмотрена для громад в областях:

  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Черниговская.

В рамках деятельности МККК планируют в этом году предоставить:

  • около 15 тыс. домохозяйств материальной помощи в размере 25 тыс. грн;
  • около 5,5 тыс. домохозяйств получат более 11 тыс. тонн топливных брикетов;
  • более 1 тыс. домохозяйств — дрова.

Также сотни семей получат от МККК помощь в виде денег на обустройство жилья и строительные материалы для оперативного ремонта домов к зиме.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам доступны декретные выплаты в 2024 году. Эта финансовая помощь гарантирована каждой женщине после предъявления больничного листа, выданного в связи с беременностью и родами.

Также мы писали, что Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказало о возможности зарегистрироваться на новую денежную помощь от Норвежского совета (NRC). Ожидается, что деньги получат около 55 тысяч граждан.

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