Финансовая помощь в 2024 году — как получить выплаты от Красного креста

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине Международный Комитет Красного Креста (МККК) оказывает помощь в подготовке к прохождению отопительного сезона. В рамках программы можно получить выплаты в 25 тыс. грн.

Об этом говорится в материалах Минреинтеграции.

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"Прифронтовые громады получат денежную помощь от Международного Комитета Красного Креста для прохождения зимы", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, МККК совместно с Минреинтеграцией реализуют проект по оказанию помощи прифронтовым громадам денежной помощи для прохождения холодного периода. Также граждане могут получить до прохождения осенне-зимнего сезона топливные брикеты и дрова.

Соответствующую помощь смогут получить наиболее уязвимые слои населения в отдаленных сельских и полусельских районах вдоль столкновения/приграничных территориях.

Финансовая помощь предусмотрена для громад в областях:

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Черниговская.

В рамках деятельности МККК планируют в этом году предоставить:

около 15 тыс. домохозяйств материальной помощи в размере 25 тыс. грн;

около 5,5 тыс. домохозяйств получат более 11 тыс. тонн топливных брикетов;

более 1 тыс. домохозяйств — дрова.

Также сотни семей получат от МККК помощь в виде денег на обустройство жилья и строительные материалы для оперативного ремонта домов к зиме.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам доступны декретные выплаты в 2024 году. Эта финансовая помощь гарантирована каждой женщине после предъявления больничного листа, выданного в связи с беременностью и родами.

Также мы писали, что Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказало о возможности зарегистрироваться на новую денежную помощь от Норвежского совета (NRC). Ожидается, что деньги получат около 55 тысяч граждан.