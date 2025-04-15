Выплаты для людей с инвалидностью — кто имеет право на ежемесячное пособие в 2,5 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году людям с инвалидностью, детям сиротам и другим социально незащищенным слоям населения предусмотрена дополнительная денежная помощь от местных властей до 2,5 тыс. грн. На соответствующую поддержку могут рассчитывать жители Киева.

Об этом сообщается на официальном портале Киевского городского совета.

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Речь идет о выплате ежемесячной материальной помощи в рамках реализации программы "Турбота. Назустріч киянам". Выплаты доступны не только киевлянам, но и тем, кто переместился в столицу и имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Ежемесячная адресная социальная материальная помощь доступна для оформления:

детям-сиротам;

отдельным категориям лиц с инвалидностью;

детям с инвалидностью.

Размер денежной помощи

Размер помощи составляет от 1,2 тыс. грн до 2,5 тыс. грн. Списки на помощь формирует Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Такая помощь не выплачивается тем, кто находится на полном государственном содержании.

В частности, выплата в 2,5 тыс. грн предусмотрена:

для детей с инвалидностью подгруппы А;

для детей с инвалидностью, над которыми установлена опека/попечительство/воспитываются в приемных семьях/детдомах семейного типа;

для детей-сирот;

для лиц с инвалидностью первой группы подгруппы А.

Выплата в сумме 2 тыс. грн предоставляется:

детям, которые имеют инвалидность;

детям, над которыми установлена опека, попечительство;

лицам с инвалидностью первой группы, размер пенсии которых не больше трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью первой группы — получателям соцпомощи.

Помощь в сумме 1,2 тыс. грн назначена:

гражданам, имеющим инвалидность второй группы — получателям государственной соцпомощи.

Выплата материальной помощи происходит на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, которые приобщены к проекту "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Также можно получить деньги в отделениях Укрпочты.

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