Выплаты для украинских детей — кто получит по 2 тыс. гривен

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ко Дню защиты детей некоторые семьи военнослужащих смогут получить материальную помощь в 2 тыс. гривен. Выплаты будут доступны в одном из регионов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одной из городских территориальных громад.

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Денежную помощь ко Дню защиты детей 1 июня смогут получить жители Энергодара Запорожской области.

"Распоряжением начальника Энергодарского ГОА утвержден Порядок предоставления адресной материальной помощи из городского бюджета детям Защитников и Защитниц Украины ко Дню защиты детей. Материальная помощь выплачивается в мае до Дня защиты детей 1 июня", — говорится в сообщении.

Выплаты смогут получить семьи военнослужащих, которые:

защищали и защищают страну в составе ВСУ, Нацгвардии, Пограничной службы;

погибли в борьбе за независимость Украины;

до 24 февраля 2022 года имеют регистрацию в Энергодаре, где воспитываются несовершеннолетние дети.

Как оформить выплаты на детей защитников в Энергодаре

Как отмечается, помощь может оформить как один из родителей, так и законный представитель ребенка, если является гражданином Украины.

Чтобы получить помощь, заявителю нужно предоставить такой пакет документов:

заявление на выплату;

копия паспорта/ID-карты и выписки об адресе проживания;

копия идентификационного кода;

справка из банка об открытии счета;

копия документа, где подтверждаются семейные правоотношения или представительство интересов;

справка об участии в обороне страны, выданная не более чем два месяца на дату подачи заявления;

копия удостоверения: участника боевых действий, участника войны, лица с инвалидностью вследствие войны, справка члена семьи погибшего;

копия свидетельства о рождении, (копия паспорта/ID-карты от 14-ти лет, выписка об адресе проживания);

копия идентификационного кода ребенка (при наличии).

Их надо отправить:

в бумажной форме в Центр помощи эвакуированным энергодарцам (адрес: г. Запорожье, пр. Соборный 226, 10 корпус ЗНУ);

в отсканированной форме на эл. адрес.

Ранее мы рассказывали, почему могут не начислить денежную помощь при рождении ребенка. Речь идет о помощи в более 41 тыс. грн.

Также мы писали, что некоторым детям начнут выплачивать финпомощь. Сумму в 10 тыс. грн получат те, кто потерял родителей во время войны.