Выплаты для украинских детей — кто получит по 2 тыс. гривен

Помощь в 2 тыс. грн на каждого ребенка — кто имеет право
В Украине ко Дню защиты детей некоторые семьи военнослужащих смогут получить материальную помощь в 2 тыс. гривен. Выплаты будут доступны в одном из регионов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы одной из городских территориальных громад.
Кто сможет получить помощь на детей в 2 тыс. грн
Денежную помощь ко Дню защиты детей 1 июня смогут получить жители Энергодара Запорожской области.
"Распоряжением начальника Энергодарского ГОА утвержден Порядок предоставления адресной материальной помощи из городского бюджета детям Защитников и Защитниц Украины ко Дню защиты детей. Материальная помощь выплачивается в мае до Дня защиты детей 1 июня", — говорится в сообщении.
Выплаты смогут получить семьи военнослужащих, которые:
- защищали и защищают страну в составе ВСУ, Нацгвардии, Пограничной службы;
- погибли в борьбе за независимость Украины;
- до 24 февраля 2022 года имеют регистрацию в Энергодаре, где воспитываются несовершеннолетние дети.
Как оформить выплаты на детей защитников в Энергодаре
Как отмечается, помощь может оформить как один из родителей, так и законный представитель ребенка, если является гражданином Украины.
Чтобы получить помощь, заявителю нужно предоставить такой пакет документов:
- заявление на выплату;
- копия паспорта/ID-карты и выписки об адресе проживания;
- копия идентификационного кода;
- справка из банка об открытии счета;
- копия документа, где подтверждаются семейные правоотношения или представительство интересов;
- справка об участии в обороне страны, выданная не более чем два месяца на дату подачи заявления;
- копия удостоверения: участника боевых действий, участника войны, лица с инвалидностью вследствие войны, справка члена семьи погибшего;
- копия свидетельства о рождении, (копия паспорта/ID-карты от 14-ти лет, выписка об адресе проживания);
- копия идентификационного кода ребенка (при наличии).
Их надо отправить:
- в бумажной форме в Центр помощи эвакуированным энергодарцам (адрес: г. Запорожье, пр. Соборный 226, 10 корпус ЗНУ);
- в отсканированной форме на эл. адрес.
Ранее мы рассказывали, почему могут не начислить денежную помощь при рождении ребенка. Речь идет о помощи в более 41 тыс. грн.
Также мы писали, что некоторым детям начнут выплачивать финпомощь. Сумму в 10 тыс. грн получат те, кто потерял родителей во время войны.
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