Выплаты для женщин — как получить 2 тыс. долларов весной 2025 года

Помощь в 2 тыс. долларов для женщин — кто и где сможет получить
Украинки весной 2025 года имеют возможность получить финансовую помощь в 2 тыс. долларов. Средства предоставит общественная организация "Центр социального партнерства "Перспектива" на первые шаги к открытию собственного дела.
Об этом говорится в сообщении ОО "ЦСП "Перспектива".
Подробнее о проекте для будущих бизнес-леди
Как отмечается, присоединиться к проекту могут те, кто имеют идеи, но не знают, с чего начать, а также, те, кто ищет новые возможности для финансовой независимости.
Речь идет о бесплатном трехдневном онлайн-тренинге, который поможет женщинам сделать первые шаги в бизнесе. Проект охватит громады в Николаевской и Херсонской области.
В программе могут принять участие:
- те, кто не имеет работы (длительное время или из-за войны);
- не имеют профессионального образования;
- те, кто потерял бизнес/имущество;
- внутренне перемещенные лица, представительницы национальных меньшинств, ЛГБТ-сообщества;
- женщины, которые относятся к уязвимым категориям граждан.
В итоге женщины получат:
- пошаговый механизм создания бизнеса;
- практические знания, поддержку менторов;
- помощь в создании бизнес-плана;
- возможность получить грант на развитие.
Также участницам будут доступны:
- индивидуальные консультации;
- мастер-классы для развития бизнес-навыков;
- юридическая, финансовая, психологическая поддержка.
"А главное — победительницы получат грантовую поддержку в размере 2 тыс. долларов США!" — сообщают организаторы.
Как и когда можно присоединиться к проекту
Все, кто хочет принять участие в проекте, могут выбрать удобную дату участия на выбор:
- 28-30 марта, заполнив анкету;
- 1-3 апреля, заполнив онлайн-форму.
Участие в проекте для женщин бесплатное благодаря поддержке Action Against Hunger и DEC.
Детали можно уточнить по следующим контактам ОО "ЦСП Перспектива":
- 80673970370;
- cspp.mykolaiv@cspperspectiva.org.
Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала регистрация на финпомощь по программе от Эстонии. Деньги предоставят исключительно гражданам с низким уровнем дохода и тем, кто живет в опасных регионах.
Также мы писали, что в марте открылась регистрация на участие в программе поддержки бизнеса REDpreneurUA. Согласно ей, украинцы получат несколько тысяч евро на собственное дело.
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