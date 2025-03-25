Выплаты для женщин — как получить 2 тыс. долларов весной 2025 года

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинки весной 2025 года имеют возможность получить финансовую помощь в 2 тыс. долларов. Средства предоставит общественная организация "Центр социального партнерства "Перспектива" на первые шаги к открытию собственного дела.

Об этом говорится в сообщении ОО "ЦСП "Перспектива".

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Подробнее о проекте для будущих бизнес-леди

Как отмечается, присоединиться к проекту могут те, кто имеют идеи, но не знают, с чего начать, а также, те, кто ищет новые возможности для финансовой независимости.

Речь идет о бесплатном трехдневном онлайн-тренинге, который поможет женщинам сделать первые шаги в бизнесе. Проект охватит громады в Николаевской и Херсонской области.

В программе могут принять участие:

те, кто не имеет работы (длительное время или из-за войны);

не имеют профессионального образования;

те, кто потерял бизнес/имущество;

внутренне перемещенные лица, представительницы национальных меньшинств, ЛГБТ-сообщества;

женщины, которые относятся к уязвимым категориям граждан.

В итоге женщины получат:

пошаговый механизм создания бизнеса;

практические знания, поддержку менторов;

помощь в создании бизнес-плана;

возможность получить грант на развитие.

Также участницам будут доступны:

индивидуальные консультации;

мастер-классы для развития бизнес-навыков;

юридическая, финансовая, психологическая поддержка.

"А главное — победительницы получат грантовую поддержку в размере 2 тыс. долларов США!" — сообщают организаторы.

Как и когда можно присоединиться к проекту

Все, кто хочет принять участие в проекте, могут выбрать удобную дату участия на выбор:

28-30 марта, заполнив анкету;

1-3 апреля, заполнив онлайн-форму.

Участие в проекте для женщин бесплатное благодаря поддержке Action Against Hunger и DEC.

Детали можно уточнить по следующим контактам ОО "ЦСП Перспектива":

80673970370;

cspp.mykolaiv@cspperspectiva.org.

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала регистрация на финпомощь по программе от Эстонии. Деньги предоставят исключительно гражданам с низким уровнем дохода и тем, кто живет в опасных регионах.

Также мы писали, что в марте открылась регистрация на участие в программе поддержки бизнеса REDpreneurUA. Согласно ей, украинцы получат несколько тысяч евро на собственное дело.