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Помощь в 2 тыс. долларов для женщин — кто и где сможет получить

25 марта 2025 11:08
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для женщин — как получить 2 тыс. долларов весной 2025 года
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинки весной 2025 года имеют возможность получить финансовую помощь в 2 тыс. долларов. Средства предоставит общественная организация "Центр социального партнерства "Перспектива" на первые шаги к открытию собственного дела.

Об этом говорится в сообщении ОО "ЦСП "Перспектива".

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Подробнее о проекте для будущих бизнес-леди

Как отмечается, присоединиться к проекту могут те, кто имеют идеи, но не знают, с чего начать, а также, те, кто ищет новые возможности для финансовой независимости.

Речь идет о бесплатном трехдневном онлайн-тренинге, который поможет женщинам сделать первые шаги в бизнесе. Проект охватит громады в Николаевской и Херсонской области.

В программе могут принять участие:

  • те, кто не имеет работы (длительное время или из-за войны);
  • не имеют профессионального образования;
  • те, кто потерял бизнес/имущество;
  • внутренне перемещенные лица, представительницы национальных меньшинств, ЛГБТ-сообщества;
  • женщины, которые относятся к уязвимым категориям граждан.

В итоге женщины получат:

  • пошаговый механизм создания бизнеса;
  • практические знания, поддержку менторов;
  • помощь в создании бизнес-плана;
  • возможность получить грант на развитие.

Также участницам будут доступны:

  • индивидуальные консультации;
  • мастер-классы для развития бизнес-навыков;
  • юридическая, финансовая, психологическая поддержка.

"А главное — победительницы получат грантовую поддержку в размере 2 тыс. долларов США!" — сообщают организаторы.

Как и когда можно присоединиться к проекту

Все, кто хочет принять участие в проекте, могут выбрать удобную дату участия на выбор:

Участие в проекте для женщин бесплатное благодаря поддержке Action Against Hunger и DEC.

Детали можно уточнить по следующим контактам ОО "ЦСП Перспектива":

  • 80673970370;
  • cspp.mykolaiv@cspperspectiva.org.

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала регистрация на финпомощь по программе от Эстонии. Деньги предоставят исключительно гражданам с низким уровнем дохода и тем, кто живет в опасных регионах.

Также мы писали, что в марте открылась регистрация на участие в программе поддержки бизнеса REDpreneurUA. Согласно ей, украинцы получат несколько тысяч евро на собственное дело.

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