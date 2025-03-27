Выплаты в 2025 году — украинцы могут получить денежные ваучеры

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Улыбка ЮА" объявил программу по предоставлению денежных ваучеров для граждан, чье жилье было повреждено в результате войны. Проект охватит жителей города Сумы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

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Кто сможет получить денежные ваучеры

Как отмечают организаторы, они решили поддержать жителей города Сумы, который регулярно находится под вражескими обстрелами. Именно с этого города решили начать новое направление гуманитарной помощи для людей, проживающих в зоне ежедневного риска.

"Сумы. Город, который держится несмотря ни на что. Постоянные обстрелы, поврежденные дома, нестабильность — но и сила, поддержка, забота. Это не просто помощь. Это поддержка достоинства, безопасности и стабильности в очень нестабильном мире", — говорится в сообщении.

По условиям программы, гражданам, чье жилье получило повреждения в результате войны, предоставят ваучеры на 16 тыс. грн, которые можно будет потратить на строительные материалы.

Благодаря этому жители города получат возможность самостоятельно осуществить первоочередной ремонт:

отремонтировать окна;

восстановить крышу;

заменить двери;

утеплить трещины.

Объявление. Источник: БФ Улыбка ЮА

Как присоединиться к программе помощи в Сумах

По словам представителей благотворительного фонда "Улыбка ЮА", ваучеры можно использовать в Сумской торговой группе.

Все желающие воспользоваться возможностью получить денежные ваучеры могут обратиться по следующим контактам:

Горячая линия БФ "Улыбка ЮА" — 050 460 2240 (пн-пт 09:00 — 17:00);

Международная организация по миграции (МОМ) — 0 800 215 015 (пн-пт 09:00 — 17:00).

Соответствующий проект реализуют совместно с Международной организацией по миграции (IOM Ukraine).

"Мы рядом, чтобы сумчане могли оставаться дома — в своих, пусть даже немного поврежденных, но родных стенах", — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что граждане из прифронтовых районов смогут получить финансовую помощь. Соответствующую поддержку окажут лицам с инвалидностью.

Также мы сообщали, что украинцы, которые пострадали физически от обстрелов, могут претендовать на финпомощь от местных властей. В частности, в одном из городов гарантируют сумму в 30 тыс. грн.