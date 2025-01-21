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Помощь в 14 тыс. грн на детей — кто получит деньги

21 января 2025 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в 14 тыс. грн для детей - кто получит помощь в январе
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Международная благотворительная организация по поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей "СОС Дитячі Містечка" открыла регистрацию на денежную помощь. Размер выплаты составляет от 10,8 тыс. до 14,4 тыс. гривен на одного ребенка.

Об этом информирует пресс-служба "СОС Дитячі Містечка" в социальной сети Facebook.

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Как отмечается, средства от международной благотворительной организации предоставят:

  • приемным семьям, куда был устроен ребенок/дети в возрасте до 18 лет в такой промежуток времени: с 01.10.2024 года до 31.12.2025 года;
  • детским домам семейного типа, куда устроили несовершеннолетнего ребенка/детей в возрасте в период с 01.10.2024 года до 31.12.2025 года;
  • опекунам (попечителям), куда были устроены несовершеннолетние ребенок/дети в период с 01.10.2024 года до 31.12.2025 года, приемным семьям, детским домам семейного типа и опекунам (попечителям), куда были устроены ребенок/дети в возрасте до 18 лет в течение 2024 календарного года.

Программа распространяется на всю территорию Украины, кроме территорий, где продолжаются боевые действия и которые внесены в специальный список правительства.

Сумма и порядок выплат

Размер выплаты составляет от 10,8 тыс. до 14,4 тыс. гривен на одного ребенка, устроенного в приемные семьи, детские дома семейного типа, к опекунам (попечителям).

Денежная благотворительная помощь для приемных семей и детдомов доступна в случае прохождения регистрации.

Кроме того, предусмотрена помощь в случае усыновления, если речь идет об устройстве ребенка, который на момент обращения находился за границей (из-за эвакуации в составе институциональных учреждений). Можно получить от 25 тыс. до 40 тыс. гривен (на детей, находящихся в Польше, Восточной, Западной и Северной Европе, в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане).

Усыновители также должны заполнить специальную форму.

Ранее мы писали, что власти в Киеве окажут помощь многодетным семьям, среди которых внутренние переселенцы, воспитывающие от трех детей. Можно получить единоразовую помощь в 7,5 тыс. гривен на каждого ребенка.

Также рассказывали, что в правительстве планируют обновить социальные выплаты для граждан. Сейчас продолжается работа над проектом закона "О справедливой соцподдержке в результате реформирования социального страхования".

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