Денежная помощь — как получить грант в 114 тыс. грн на бизнес

Помощь в 114 тыс. грн — Минренитеграции призывает украинцев подавать заявки
В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают о возможности некоторым украинцам получить безвозвратную материальную помощь в 114 тысяч гривен. Денежные средства предоставят в рамках грантового конкурса.
Об этом говорится в сообщении Минренитеграции, ссылающемся на портал "Дія.Бізнес".
Кто может принять участие в грантовом конкурсе
Как отмечают в ведомстве, грантовый конкурс объявила швейцарская организация Helvetas Swiss Intercooperation. Средства предоставляются для начала или возобновления предпринимательской деятельности. Получить деньги могут две категории населения:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- граждане, пострадавшие от войны.
Также конкурс проводится только в двух регионах. Так, к участию приглашают предпринимателей, осуществляющих деятельность:
- в Харьковской;
- в Днепропетровской области.
Условия получения гранта на бизнес
В Минренитеграции сообщают, что каждый из вышеуказанных областей может получить на бизнес до 114 тысяч гривен. Гранты будут предоставлять на следующие направления деятельности:
- издательско-полиграфическое дело;
- строительные и ремонтные работы;
- автосервис;
- уборка и услуги по стирке;
- заведения быстрого питания;
- пошив или ремонт одежды, обуви.
При этом средства можно использовать только на закупку материалов или оборудования, а также на оплату услуг.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму по ссылке. Последний день приема заявок — 21 августа 2024 года.
Детали условий грантовой программы и перечень необходимых документов доступны по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине открыта регистрация на финансовую помощь Благотворительного фонда "Право на защиту" в рамках Консорциума Реагирования. Подавать заявки могут некоторые граждане в четырех регионах.
Также сообщалось, что граждане приглашают подавать заявки на денежную помощь в 3,6 тыс. гривен на три месяца подряд. Для этого нужно относиться к уязвимым категориям граждан и иметь невысокий доход.
Читайте Новини.LIVE!