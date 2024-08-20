Денежная помощь — как получить грант в 114 тыс. грн на бизнес

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают о возможности некоторым украинцам получить безвозвратную материальную помощь в 114 тысяч гривен. Денежные средства предоставят в рамках грантового конкурса.

Об этом говорится в сообщении Минренитеграции, ссылающемся на портал "Дія.Бізнес".

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Кто может принять участие в грантовом конкурсе

Как отмечают в ведомстве, грантовый конкурс объявила швейцарская организация Helvetas Swiss Intercooperation. Средства предоставляются для начала или возобновления предпринимательской деятельности. Получить деньги могут две категории населения:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

граждане, пострадавшие от войны.

Также конкурс проводится только в двух регионах. Так, к участию приглашают предпринимателей, осуществляющих деятельность:

в Харьковской;

в Днепропетровской области.

Условия получения гранта на бизнес

В Минренитеграции сообщают, что каждый из вышеуказанных областей может получить на бизнес до 114 тысяч гривен. Гранты будут предоставлять на следующие направления деятельности:

издательско-полиграфическое дело;

строительные и ремонтные работы;

автосервис;

уборка и услуги по стирке;

заведения быстрого питания;

пошив или ремонт одежды, обуви.

При этом средства можно использовать только на закупку материалов или оборудования, а также на оплату услуг.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму по ссылке. Последний день приема заявок — 21 августа 2024 года.

Детали условий грантовой программы и перечень необходимых документов доступны по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине открыта регистрация на финансовую помощь Благотворительного фонда "Право на защиту" в рамках Консорциума Реагирования. Подавать заявки могут некоторые граждане в четырех регионах.

Также сообщалось, что граждане приглашают подавать заявки на денежную помощь в 3,6 тыс. гривен на три месяца подряд. Для этого нужно относиться к уязвимым категориям граждан и иметь невысокий доход.