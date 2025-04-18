Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев — кто получит 10,8 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Международная гуманитарная организация "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC) возобновила выплату средств по ранее поданным заявкам после приостановки зимой. Речь идет о денежной помощи в 10,8 тыс. гривен.

Об этом сообщил пресс-центр организации в Facebook.

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Как отмечается, у организации появилась возможность продолжить воплощение программы по открытой подаче заявок на финпомощь после изменений, произошедших в начале 2025 года. То есть речь идет не о новой регистрации, а о выплате средств по ранее поданным заявкам в период с 20 по 29 января 2025 года.

Однако объем финансирования в этом случае существенно меньший, чем планировалось до этого, поэтому NRC не сможет помочь тому количеству людей, как предполагалось ранее. Средства предоставят по тщательному отбору действительно наиболее уязвимым домохозяйствам, проживающим в прифронтовых районах.

Денежные переводы осуществят в течение ближайших недель, а после этого NRC удалит всю персональную информацию участников, которых не отобрали.

Как рассказывали ранее в NRC, выплата средств по поданным заявкам оказалась под угрозой после решения новой администрации Соединенных Штатов о проверке всех текущих программ внешней финансовой помощи. Деньги планировали предоставить для 55 тысяч граждан.

Как узнать о праве на денежную помощь

Граждане, которые зарегистрировались в программе с 20 по 29 января 2025 года, смогут самостоятельно проверить свой статус с помощью специального инструмента.

Осуществить это можно с помощью кода заявки, который был предоставлен еще в январе в SMS-сообщении. В течение следующих 48 часов всем заявителям поступит SMS-напоминание о необходимости проверить статус. Даже в случае отсутствия кода, человек все равно получит денежный перевод, если он был отобран.

"Если ваш статус — "отклонен", к сожалению, вы не получите помощь в этот раз, и ваши персональные данные будут удалены из наших систем. Если ваш статус — "одобрено", вы получите денежный перевод в течение следующих 6 недель", — говорится в сообщении.

Также в организации выразили сожаление, что не смогут помочь большему количеству заявителей. Однако они продолжают работать над привлечением финподдержки для украинских громад. Информация о новой возможности подачи заявок на помощь будет опубликована на странице в Facebook NRC, а также на специальной платформе NeedAid.

Ранее мы рассказывали, что украинцам доступна финпомощь до 20 тыс. евро от Международной организации по миграции для бизнеса. Выплата помощи состоится при финансовой поддержке правительства Германии.

Также мы писали о том, что украинская молодежь может зарегистрироваться в конкурсе по предоставлению мини-грантов от фонда ЮНИСЕФ. По программе можно получить 40 тыс. грн.