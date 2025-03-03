Выплаты от УВКБ ООН — где стартовала регистрация на 10,8 тыс. грн помощи

Помощь в 10,8 тыс. грн — в каком регионе доступны выплаты
В марте 2025 года жители города Сумы смогут зарегистрироваться на финпомощь в рамках программы многоцелевой помощи от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Речь идет о финансовой поддержке в течение трехмесячного периода.
Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.
Кто сможет получить денежную помощь в Сумах
Согласно программе помощи от УВКБ ООН, заявки могут подавать уязвимые категории граждан, пострадавшие из-за войны, и проживающие в городе Сумы.
Так, выплаты смогут получить следующие категории лиц:
- внутренне перемещенные лица;
- переселенцы, которые вернулись из другого региона;
- беженцы, которые вернулись домой из-за границы.
Организаторы также обнародовали требования в праве на получение финансовой помощи. Нужно иметь такие жизненные обстоятельства:
- неполная семья, где есть только отец или мать, с несовершеннолетними детьми и лицами пожилого возраста;
- в домохозяйстве из старших есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
- есть граждане с серьезными болезнями или группой инвалидности.
При этом доходы граждан, претендующих на помощь, не могут быть выше 5,4 тыс. грн (на одного человека в семье).
Размер помощи составляет 3,6 тыс. грн (по 10,8 тыс. грн за три месяца на каждого члена семьи).
Какие необходимы документы и как зарегистрироваться
Для того, чтобы получить номер в очередь в пункт сбора данных в Сумах, нужно предварительно заполнить электронную форму. Также необходимо будет собрать пакет документов:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей;
- номер банковской карты;
- медицинские справки.
"Если вы заполнили все правильно, то форма успешно отправится и вам автоматически присвоится соответствующий номерок в очереди. Ожидайте звонка от работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН и вам сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — говорится в сообщении.
Также проконсультироваться и записаться в очередь можно по номеру телефона: 063 182 68 38 (с 9:00 до 16:00).
Напомним, украинцам доступна финпомощь от благотворительной организации "Caritas". В одном из регионов выплатят по 14 тыс. грн в марте 2025 года.
Также мы рассказывали о денежной помощи от Британии в рамках программы LIVES 3.0. Выплату в около 1 тыс. долларов смогут получить жители Краматорского района.
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