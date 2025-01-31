Выплата от ООН — кто сможет подать заявки на 10,8 тыс. грн в феврале

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года некоторые граждане могут получить денежную помощь от УВКБ ООН. Регистрация на получение выплат вскоре стартует в одном из населенных пунктов Киевской области.

Об этом говорится в анонсе УВКБ ООН в Telegram.

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Кто сможет получить финпомощь в Киевской области

По правилам программы, получить финансовую поддержку в феврале 2025 года смогут несколько категорий граждан. Регистрация будет доступна:

лицам со статусом ВПЛ, которые переместились за последние шесть месяцев;

гражданам, которые вернулись из-за границы в Украину после вынужденного выезда.

Необходимо соответствовать одному из следующих критериев уязвимости:

семья только с одним из родителей, где есть один и более детей в возрасте до 18 лет/проживают с людьми, которым больше 55 лет;

семью возглавляют одинокие пожилые люди от 55 лет/пожилой человек с одним из детей (до 18 лет);

семья, имеющая в составе одного или нескольких членов с особыми потребностями (тяжелые болезни, инвалидность и т.д.);

доход не выше 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Те, кто получал финпомощь от международников, тоже смогут подать заявку при наличии уязвимости.

Общая сумма помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн за три месяца).

Какие нужны документы и как подать заявку

Для того чтобы подать заявку на денежную помощь, необходимо иметь оригиналы документов каждого члена домохозяйства:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код);

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

медицинские справки.

Регистрация данных состоится по предварительной записи в онлайн-форме.

Мобильная бригада будет работать 7 февраля по адресу г. Украинка, пл. Тараса Шевченко, 1 (городской совет).

Ранее мы писали, какие будут в феврале социальные выплаты на детей. Денежная помощь от государства зависит от прожиточного минимума по состоянию на начало 2025 года в стране.

Также сообщалось, что украинские дети без попечения родителей смогут получить денежную помощь от благотворителей в размере от 10,8 тыс. до 40 тыс. гривен. Также выплаты будут доступны тем, кто сейчас за границей.