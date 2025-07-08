Выплаты в 10,8 тыс. грн — кто из граждан может получить в июле

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

БФ "Право на защиту", являющийся официальным партнером по сбору данных на выплаты от УВКБ ООН, начал снова принимать заявки на финансовую помощь. В июле 2025 года средства доступны жителям Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН.

Реклама

Читайте также:

Кто из украинцев может получить финансовую помощь

УВКБ ООН, являющееся глобальной межправительственной организацией, которая посвящает свою деятельность спасению жизней, защите прав и созданию лучшего будущего для беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства, реализует программу помощи в Николаеве.

В рамках программы помощи граждане смогут получить выплату в размере 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи (из расчета 3,6 тыс. грн на одного человека в месяц в течение трех месяцев).

Право на денежную помощь получат только две категории граждан. А именно:

внутренние переселенцы, которые переехали в течение полугода;

беженцы, прибывшие из-за границы после выезда в начале полномасштабного вторжения России.

Кроме того, надо соответствовать следующим критериям уязвимости:

в среднем доход домохозяйства не должен превышать 5,4 тыс. грн на одного человека";

семья не получает поддержку от других подобных организаций;

в семье есть только один из родителей (отец или мать) с одним или более детьми младше 18 лет/пожилыми (55 лет и старше);

семью возглавляет один одинокий человек/несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или лицо преклонных лет с детьми младше 18 лет;

семья имеет лиц с особыми потребностями.

Как получить денежную помощь

Те, кто подпадает под критерии, должны заполнить и отправить специальную форму регистрации.

В заявке организаторы просят указать все необходимые персональные данные.

После заполнения формы в случае соответствия специалист организации выйдет на связь с заявителем.

Ранее мы писали, что украинцы могут подать заявку на участие в программе от швейцарской организации Helvetas Swiss. Каждый победитель сможет получить грант до 132,5 тыс. грн.

Также сообщали, что UNHCR Ukraine оказывает поддержку внутренне перемещенным лицам в одном из регионов. Каждому члену семьи выплачивают 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.