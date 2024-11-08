Выплаты от Агентства ООН — где стартует регистрация в ноябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Агентство ООН по делам беженцев в Украине продолжает предоставление денежной помощи для уязвимых категорий граждан. В частности, выплаты можно будет оформить в Черкасской области в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Как отмечается, зарегистрироваться на финансовую помощь от ООН могут такие категории граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

лица, которые на время выезжали за границу, однако вернулись в Украину.

Также нужно относиться к одному из критериев уязвимости. А именно:

семью возглавляет отец или мать, есть дети до 18 лет;

есть пожилые люди старше 55 лет;

в семье есть только пожилые люди (за 55 лет), воспитывающие несовершеннолетних детей;

есть граждане с инвалидностью/тяжелыми болезнями, нуждающиеся в уходе;

доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.

Сумма помощи и как оформить

Размер выплат составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека, а за три месяца — 10,8 тыс. гривен.

15 ноября, в пятницу, в г. Золотоноше Черкасской области состоится сбор данных для получения денежной помощи. За выездами в другие населенные пункты бригады благотворителей можно следить в Telegram.

Следует предоставить оригиналы документов:

паспорт;

идентификационный код;

справку переселенца;

банковскую карту для зачисления денег;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, где указана опека над ребенком;

удостоверение/медицинскую справку (об инвалидности, хронической болезни).

Что еще стоит знать

Напомним, с декабря начнется действие программы по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, в том числе для пенсионеров. Начисление средств для пожилых людей будет иметь свои особенности.

Также мы писали, что программу помощи Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) расширили. Теперь в списке получателей — лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью.