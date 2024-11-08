Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Помощь в 10,8 тыс. грн — где в Украине будут доступны выплаты arrow

Помощь в 10,8 тыс. грн — где в Украине будут доступны выплаты

8 ноября 2024 11:12
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от Агентства ООН — где стартует регистрация в ноябре
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Агентство ООН по делам беженцев в Украине продолжает предоставление денежной помощи для уязвимых категорий граждан. В частности, выплаты можно будет оформить в Черкасской области в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

Читайте также:

Кому будут доступны выплаты в Черкасской области

Как отмечается, зарегистрироваться на финансовую помощь от ООН могут такие категории граждан:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • лица, которые на время выезжали за границу, однако вернулись в Украину.

Также нужно относиться к одному из критериев уязвимости. А именно:

  • семью возглавляет отец или мать, есть дети до 18 лет;
  • есть пожилые люди старше 55 лет;
  • в семье есть только пожилые люди (за 55 лет), воспитывающие несовершеннолетних детей;
  • есть граждане с инвалидностью/тяжелыми болезнями, нуждающиеся в уходе;
  • доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.

Сумма помощи и как оформить

Размер выплат составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека, а за три месяца — 10,8 тыс. гривен.

15 ноября, в пятницу, в г. Золотоноше Черкасской области состоится сбор данных для получения денежной помощи. За выездами в другие населенные пункты бригады благотворителей можно следить в Telegram.

Следует предоставить оригиналы документов:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справку переселенца;
  • банковскую карту для зачисления денег;
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • документ, где указана опека над ребенком;
  • удостоверение/медицинскую справку (об инвалидности, хронической болезни).

Что еще стоит знать

Напомним, с декабря начнется действие программы по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, в том числе для пенсионеров. Начисление средств для пожилых людей будет иметь свои особенности.

Также мы писали, что программу помощи Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) расширили. Теперь в списке получателей — лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью.

выплаты деньги денежная помощь материальная помощь финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

12:15 Волонтер объяснил, чем опасны новые коррупционные скандалы

Text

12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

12:07 Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе

Новость с фото

11:48 Samsung Galaxy S25 Ultra получит новый дизайн и стильные цвета

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:37 В Киеве обломки дрона повредили электросети — будут ли блэкауты

11:29 В ТЦК объяснили, зачем им одесский активист Стерненко — детали

11:26 Реально ли мобилизовать 160 тысяч человек — Чмут объяснил нюансы

11:22 Цена на популярный овощ в Украине выросла на 154% — какая причина

11:20 На Солнце было много вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:15 Волонтер объяснил, чем опасны новые коррупционные скандалы

12:07 Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе

Новость с фото

11:48 Samsung Galaxy S25 Ultra получит новый дизайн и стильные цвета

11:37 В Киеве обломки дрона повредили электросети — будут ли блэкауты

11:29 В ТЦК объяснили, зачем им одесский активист Стерненко — детали

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:26 Реально ли мобилизовать 160 тысяч человек — Чмут объяснил нюансы

11:22 Цена на популярный овощ в Украине выросла на 154% — какая причина

11:20 На Солнце было много вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:12 Помощь в 10,8 тыс. грн — где в Украине будут доступны выплаты

11:10 Общее, с условием или секретное — как выбрать лучшее завещание

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Text

12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

Text

12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

Text

08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
Text

20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд