Выплаты от Агентства ООН — где стартует регистрация в ноябре

Помощь в 10,8 тыс. грн — где в Украине будут доступны выплаты
Агентство ООН по делам беженцев в Украине продолжает предоставление денежной помощи для уязвимых категорий граждан. В частности, выплаты можно будет оформить в Черкасской области в ноябре 2024 года.
Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.
Кому будут доступны выплаты в Черкасской области
Как отмечается, зарегистрироваться на финансовую помощь от ООН могут такие категории граждан:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- лица, которые на время выезжали за границу, однако вернулись в Украину.
Также нужно относиться к одному из критериев уязвимости. А именно:
- семью возглавляет отец или мать, есть дети до 18 лет;
- есть пожилые люди старше 55 лет;
- в семье есть только пожилые люди (за 55 лет), воспитывающие несовершеннолетних детей;
- есть граждане с инвалидностью/тяжелыми болезнями, нуждающиеся в уходе;
- доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.
Сумма помощи и как оформить
Размер выплат составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека, а за три месяца — 10,8 тыс. гривен.
15 ноября, в пятницу, в г. Золотоноше Черкасской области состоится сбор данных для получения денежной помощи. За выездами в другие населенные пункты бригады благотворителей можно следить в Telegram.
Следует предоставить оригиналы документов:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справку переселенца;
- банковскую карту для зачисления денег;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- документ, где указана опека над ребенком;
- удостоверение/медицинскую справку (об инвалидности, хронической болезни).
Что еще стоит знать
Напомним, с декабря начнется действие программы по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, в том числе для пенсионеров. Начисление средств для пожилых людей будет иметь свои особенности.
Также мы писали, что программу помощи Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) расширили. Теперь в списке получателей — лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью.
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