Грошова допомога від UNHCR — де стартує реєстрація у листопаді

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У листопаді деякі українці зможуть зареєструватися на фінансову допомогу від UNHCR Ukraine (Агентство ООН у справах біженців). Зокрема, виїзна бригада невдовзі буде працювати у Бучі Київської області.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Хто зможе зареєструватися на допомогу від UNHCR

Як зазначається, UNHCR Україна надає матеріальну підтримку громадянам, які постраждали від російської агресії та були змушені залишити свої оселі.

На грошову допомогу у Бучі розміром 3,6 тис. гривень за місяць на одну особу зможуть претендувати внутрішні переселенці, які переїздили за останні пів року, а також жителі, які виїжджали в інші регіони чи за межі країни після 24 лютого 2022 року. Максимально кошти будуть виплачувати три місяці.

Також потрібно відповідати критеріям вразливості. Гроші нададуть:

якщо йдеться про неповну сім'ю з одним із батьків з неповнолітньою дитиною/особами похилого віку від 55 років;

родину очолюють особи поважного віку від 55 років з дітьми до 18 років;

є особи з особливими потребами (тяжкі хвороби/інвалідність).

Як подати заявку у Бучі

Зазначається, що проводитиме збір даних для участі в програмі багатоцільової грошової допомоги жителів Бучанської міської територіальної громади виїзна бригада БФ "Право на захист" 11-13 листопада 2024 року.

Адреса пункту збору даних: м. Буча, вул. Енергетиків, 19 (графік приймання з 10:00 до 16:00).

З безпекових міркувань, збір даних відбуватиметься за попереднім записом у формі за посиланням.

Оголошення. Джерело: UNHCR

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам доступна грошова допомога від фонду "Карітас Полтава". Кошти передбачені на оренду житла на пів року.

Також ми писали, що у листопаді українці отримають фіндопомогу від ООН у Кіровоградській області. Гроші нададуть вразливим категоріям громадян.