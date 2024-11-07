Грошова допомога від UNHCR — де стартує реєстрація у листопаді

Допомога від UNHCR — де стартує реєстрація на 3,6 тис. грн
У листопаді деякі українці зможуть зареєструватися на фінансову допомогу від UNHCR Ukraine (Агентство ООН у справах біженців). Зокрема, виїзна бригада невдовзі буде працювати у Бучі Київської області.
Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.
Хто зможе зареєструватися на допомогу від UNHCR
Як зазначається, UNHCR Україна надає матеріальну підтримку громадянам, які постраждали від російської агресії та були змушені залишити свої оселі.
На грошову допомогу у Бучі розміром 3,6 тис. гривень за місяць на одну особу зможуть претендувати внутрішні переселенці, які переїздили за останні пів року, а також жителі, які виїжджали в інші регіони чи за межі країни після 24 лютого 2022 року. Максимально кошти будуть виплачувати три місяці.
Також потрібно відповідати критеріям вразливості. Гроші нададуть:
- якщо йдеться про неповну сім'ю з одним із батьків з неповнолітньою дитиною/особами похилого віку від 55 років;
- родину очолюють особи поважного віку від 55 років з дітьми до 18 років;
- є особи з особливими потребами (тяжкі хвороби/інвалідність).
Як подати заявку у Бучі
Зазначається, що проводитиме збір даних для участі в програмі багатоцільової грошової допомоги жителів Бучанської міської територіальної громади виїзна бригада БФ "Право на захист" 11-13 листопада 2024 року.
Адреса пункту збору даних: м. Буча, вул. Енергетиків, 19 (графік приймання з 10:00 до 16:00).
З безпекових міркувань, збір даних відбуватиметься за попереднім записом у формі за посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, громадянам доступна грошова допомога від фонду "Карітас Полтава". Кошти передбачені на оренду житла на пів року.
Також ми писали, що у листопаді українці отримають фіндопомогу від ООН у Кіровоградській області. Гроші нададуть вразливим категоріям громадян.
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