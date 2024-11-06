Виплати від ВПП ООН — які категорії громадян отримали право на виплати

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні більше категорій громадян зможуть отримати напередодні зими допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Йдеться про суттєве розширення відповідної програми.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

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До переліку за програмою додаткової грошової допомоги для мешканців прифронтових територій увійшли кілька нових категорій громадян. Раніше право мали лише громадяни з низькими пенсіями, які живуть в небезпечних районах під час війни. Тепер у списку отримувачів:

особи без права на пенсію;

дорослі та діти з інвалідністю.

Також необхідно відповідати наступним критеріям:

проживання на територіях активних/можливих бойових дій (відповідно до наказу №309);

отримання соціальної допомоги менше ніж 3,25 тис. гривень на місяць;

відсутність допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

відсутність іншої грошової допомоги, зокрема від міжнародних організацій.

Сума виплати та як отримати

Сума допомоги становить різницю між 3,25 тис. гривень та сумою вже існуючої соцдопомоги від держави, яку виплачують людині. Зокрема, якщо нараховують від держави 2,7 тис. гривень соцдопомоги, то сума допомоги буде дорівнювати 550 гривень.

Програма ВПП діятиме пів року. Загальна сума коштів, яку спрямують на виплати — понад 284 млн гривень.

Кошти будуть перераховані на банківський рахунок чи на відділення Укрпошти. Платежі на банківські рахунки вже стартували листопаді, а виплати через Укрпошту відбудуться за кілька тижнів.

Спеціально звертатися за виплатами до ВПП ООН чи Міністерства соцполітики не потрібно. Списки компетентні органи сформують на підставі наявних даних у держреєстрах, а ВПП нарахує гроші людям.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі вразливі категорії громадян зможуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас Полтава". Кошти нададуть в одному з регіонів на оренду житла терміном шість місяців.

Також ми писали, що у листопаді поточного року українці зможуть подати заявки на фіндопомогу від ООН в Олександрії Кіровоградської області. Для цього потрібно відповідати кільком критеріям вразливості.