Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Програму виплат від ВПП ООН розширили — хто у списку arrow

Програму виплат від ВПП ООН розширили — хто у списку

6 листопада 2024 13:11
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від ВПП ООН — які категорії громадян отримали право на виплати
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні більше категорій громадян зможуть отримати напередодні зими допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Йдеться про суттєве розширення відповідної програми.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Читайте також:

Хто ще отримає допомогу від ВПП ООН

До переліку за програмою додаткової грошової допомоги для мешканців прифронтових територій увійшли кілька нових категорій громадян. Раніше право мали лише громадяни з низькими пенсіями, які живуть в небезпечних районах під час війни. Тепер у списку отримувачів:

  • особи без права на пенсію;
  • дорослі та діти з інвалідністю.

Також необхідно відповідати наступним критеріям:

  • проживання на територіях активних/можливих бойових дій (відповідно до наказу №309);
  • отримання соціальної допомоги менше ніж 3,25 тис. гривень на місяць;
  • відсутність допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • відсутність іншої грошової допомоги, зокрема від міжнародних організацій.

Сума виплати та як отримати

Сума допомоги становить різницю між 3,25 тис. гривень та сумою вже існуючої соцдопомоги від держави, яку виплачують людині. Зокрема, якщо нараховують від держави 2,7 тис. гривень соцдопомоги, то сума допомоги буде дорівнювати 550 гривень.

Програма ВПП діятиме пів року. Загальна сума коштів, яку спрямують на виплати — понад 284 млн гривень.

Кошти будуть перераховані на банківський рахунок чи на відділення Укрпошти. Платежі на банківські рахунки вже стартували листопаді, а виплати через Укрпошту відбудуться за кілька тижнів.

Спеціально звертатися за виплатами до ВПП ООН чи Міністерства соцполітики не потрібно. Списки компетентні органи сформують на підставі наявних даних у держреєстрах, а ВПП нарахує гроші людям.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі вразливі категорії громадян зможуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас Полтава". Кошти нададуть в одному з регіонів на оренду житла терміном шість місяців.

Також ми писали, що у листопаді поточного року українці зможуть подати заявки на фіндопомогу від ООН в Олександрії Кіровоградської області. Для цього потрібно відповідати кільком критеріям вразливості.

виплати ООН грошова допомога матеріальна допомога фінансова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:40 У Харкові жінка обікрала п'яного чоловіка — що вирішив суд

13:39 Перемога Трампа на виборах — як світ вітає президента США

13:37 Вибори у США — відмінності у голосуванні за останні вісім років

13:29 На Харківщині зіштовхнулося одразу чотири автомобілі — фото ДТП

13:29 На ремонт санаторію в Затоці на Одещині витратять мільйон

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

13:24 iPhone зможе показувати час до повної зарядки — що відомо

13:20 Коли будуть перші рішення Трампа по Україні, — прогноз Чернєва

13:14 Магнат нерухомості та одіозний політик — хто такий Дональд Трамп

13:13 Спадок з сюрпризом — коли не варто приймати майно

13:13 У Міноборони підбили підсумки використання додатка "Армія+"

13:40 У Харкові жінка обікрала п'яного чоловіка — що вирішив суд

13:39 Перемога Трампа на виборах — як світ вітає президента США

13:37 Вибори у США — відмінності у голосуванні за останні вісім років

13:29 На Харківщині зіштовхнулося одразу чотири автомобілі — фото ДТП

13:29 На ремонт санаторію в Затоці на Одещині витратять мільйон

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

13:24 iPhone зможе показувати час до повної зарядки — що відомо

13:20 Коли будуть перші рішення Трампа по Україні, — прогноз Чернєва

13:14 Магнат нерухомості та одіозний політик — хто такий Дональд Трамп

13:13 Спадок з сюрпризом — коли не варто приймати майно

13:13 У Міноборони підбили підсумки використання додатка "Армія+"

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявив, що вплине на збільшення бюджету допомоги від США

Text

12:06 Забезпечення військових — скільки закладено в бюджеті на МОУ

Text

09:33 Республіканці в Сенаті США та підрахунок голосів — Новини.LIVE

Text

08:00 Вибори у США та збої в роботі телефонів — ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2024
Text

22:06 Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі