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Помощь в 10,8 тыс. гривен — в NRC уточнили требования

21 января 2025 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от NRC — кто может получить 10,8 тыс. грн
Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В международной гуманитарной организации Норвежский совет по делам беженцев (NRC) уточнили правила программы предоставления денежной помощи. Речь идет о нюансах, которые уменьшат шансы получить выплату в 10,8 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба NRC в соцсети Facebook.

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Важные нюансы программы помощи от NRC

Как отмечается, NRC возобновила оказание помощи украинцам, пострадавшим от войны в стране. Однако организаторы дали ряд рекомендаций, которые повысят шансы на право на соответствующие выплаты. Приоритет предоставят лицам, проживающим в зоне боевых действий или являющимся внутренними переселенцами из этих зон.

Помощь будут предоставлять на основании комплексной оценки с учетом:

  • местонахождения и состава семьи;
  • статуса перемещения;
  • пострадала ли семья от военных действий.

Советуют не спешить подавать заявки, поскольку поданные в течение этого периода, будут оценивать одинаково, поэтому не стоит перегружать систему в первые дни.

"Обратите внимание: Домохозяйства, которые получили денежную помощь от NRC или других организаций меньше, чем 6 месяцев назад, могут не быть выбраны", — говорится в сообщении.

Подавать заявки могут лишь те граждане, которые на данный момент находятся в пределах международно признанных границ Украины от 1991 года.

В этот раз организаторы будут собирать электронные адреса, поэтому рекомендуют добавить e-mail как резервный канал обратной связи.

В этом году не будут присылать статусы через SMS/WhatsApp. Их можно будет проверить только на платформе. Среди других рекомендаций:

  • заполнять форму необходимо следующим образом: скопировать ссылку на регистрационную форму;
  • перейти в мобильный браузер (Google, Safari);
  • вставить ссылку.

Обязательным условием является необходимость включения геолокации во время регистрации.

Документы для оформления финпомощи

Заявку на получение денежной помощи можно подать с помощью специальной формы.

Необходимо собрать такой пакет документов:

  • паспорт/ID-карта;
  • справка внутренне перемещенного лица;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • идентификационный код;
  • банковский счет.

Отслеживать состояние заявки можно в любое время по ссылке.

Ранее мы писали, что в Минсоцполитики подготовили законопроект по изменению системы социального страхования под названием "еПотенциал". Соответствующая программа заработает через год.

Также граждане могут приобщиться к программе Датского совета по делам беженцев DRC и USAID. На переквалификацию можно получить 700 долларов.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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