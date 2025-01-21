Выплаты от NRC — кто может получить 10,8 тыс. грн

Помощь в 10,8 тыс. гривен — в NRC уточнили требования
В международной гуманитарной организации Норвежский совет по делам беженцев (NRC) уточнили правила программы предоставления денежной помощи. Речь идет о нюансах, которые уменьшат шансы получить выплату в 10,8 тыс. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба NRC в соцсети Facebook.
Важные нюансы программы помощи от NRC
Как отмечается, NRC возобновила оказание помощи украинцам, пострадавшим от войны в стране. Однако организаторы дали ряд рекомендаций, которые повысят шансы на право на соответствующие выплаты. Приоритет предоставят лицам, проживающим в зоне боевых действий или являющимся внутренними переселенцами из этих зон.
Помощь будут предоставлять на основании комплексной оценки с учетом:
- местонахождения и состава семьи;
- статуса перемещения;
- пострадала ли семья от военных действий.
Советуют не спешить подавать заявки, поскольку поданные в течение этого периода, будут оценивать одинаково, поэтому не стоит перегружать систему в первые дни.
"Обратите внимание: Домохозяйства, которые получили денежную помощь от NRC или других организаций меньше, чем 6 месяцев назад, могут не быть выбраны", — говорится в сообщении.
Подавать заявки могут лишь те граждане, которые на данный момент находятся в пределах международно признанных границ Украины от 1991 года.
В этот раз организаторы будут собирать электронные адреса, поэтому рекомендуют добавить e-mail как резервный канал обратной связи.
В этом году не будут присылать статусы через SMS/WhatsApp. Их можно будет проверить только на платформе. Среди других рекомендаций:
- заполнять форму необходимо следующим образом: скопировать ссылку на регистрационную форму;
- перейти в мобильный браузер (Google, Safari);
- вставить ссылку.
Обязательным условием является необходимость включения геолокации во время регистрации.
Документы для оформления финпомощи
Заявку на получение денежной помощи можно подать с помощью специальной формы.
Необходимо собрать такой пакет документов:
- паспорт/ID-карта;
- справка внутренне перемещенного лица;
- свидетельство о рождении детей (если есть);
- идентификационный код;
- банковский счет.
Отслеживать состояние заявки можно в любое время по ссылке.
Ранее мы писали, что в Минсоцполитики подготовили законопроект по изменению системы социального страхования под названием "еПотенциал". Соответствующая программа заработает через год.
Также граждане могут приобщиться к программе Датского совета по делам беженцев DRC и USAID. На переквалификацию можно получить 700 долларов.
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