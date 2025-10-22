Відео
Україна
Головна Фінанси Допомога у 10 000 грн — де доступні виплати для пенсіонерів 65+

Допомога у 10 000 грн — де доступні виплати для пенсіонерів 65+

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:01
Оновлено: 11:10
Виплати у розмірі 10 000 грн — де нададуть допомогу пенсіонерам 65+
Люди похилого віку. Фото: Freepik

Восени 2025 року в одній з територіальних громад жителі, які досягли 65 років, отримають допомогу на підтримку здоров’я та на соціально-побутові потреби. Претендувати на виплати зможуть ті, хто підпадатиме ще під низку умов.

Це передбачено розпорядженням №201 керівництва Волноваської міської ВЦА.

Читайте також:

Хто зможе отримати разову грошову допомогу

Згідно з розпорядженням, йдеться про надання разової допомоги громадянам похилого віку, яким виповнилася певна кількість років, з Волноваської громади.

Надання виплат з місцевого бюджету передбачене для тих, хто підпадає під такі умови:

  • Виповнилося 65 років і вище;
  • Громадянин постійно проживає в Україні (крім районів, де тривають активні бойові дії, та окупованих);
  • Адреса проживання задекларована/зареєстрована в межах Волноваської міської тергромади на час звернення;
  • У заявника є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та інформація про це внесена до Єдиної інформбази даних.

Як зазначається у розпорядженні, кожен громадянин, який відповідатиме вищевказаним умовам та подать пакет необхідних документів, отримає одноразову соціальну допомогу у розмірі 10 тис. грн.

Як подати заявку на виплати

Жителі громади, які бажають долучитися до програми надання разової допомоги, мають попередньо заповнити бланк заяви.  

Окрім заяви, необхідно зібрати такі документи:     

  • паспорт громадянина; 
  • ідентифікаційний код;
  • витяг з реєстру тергромади, де міститься інформація про задекларовану/зареєстровану адресу проживання/перебування;
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої не раніше 24 лютого 2022 року;
  • довіреність та документи, що підтверджують статус представника у разі його звернення;
  • довідку про реквізити банківського рахунку за стандартом IBAN.

Документи, підписані електронним підписом, радять надсилати на е-пошту Центру надання адміністративних послуг Волноваської міської ВЦА з поміткою "65+".

Дізнатися деталі щодо надання допомоги для пенсіонерів можна за такими номерами телефонів: 

  • 095-205-28-74;
  • 099-094-47-57; 
  • 095-888-63-48; 
  • 066-901-69-99.

Раніше ми писали, де з прифронтових областей доступна допомога на купівлю твердого палива у розмірі 19,4 тис. грн. На виплати можуть претендувати тільки найуразливіші домогосподарства. 

Також ми розповідали, що UNICEF надасть родинам з дітьми у прифронтових регіонах гроші на підготовку до опалювального сезону. Реалізація програми стала можлива за фінпідтримки Посольства Німеччини. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
