Виплати у розмірі 10 000 грн — де нададуть допомогу пенсіонерам 65+

Допомога у 10 000 грн — де доступні виплати для пенсіонерів 65+
Восени 2025 року в одній з територіальних громад жителі, які досягли 65 років, отримають допомогу на підтримку здоров’я та на соціально-побутові потреби. Претендувати на виплати зможуть ті, хто підпадатиме ще під низку умов.
Це передбачено розпорядженням №201 керівництва Волноваської міської ВЦА.
Хто зможе отримати разову грошову допомогу
Згідно з розпорядженням, йдеться про надання разової допомоги громадянам похилого віку, яким виповнилася певна кількість років, з Волноваської громади.
Надання виплат з місцевого бюджету передбачене для тих, хто підпадає під такі умови:
- Виповнилося 65 років і вище;
- Громадянин постійно проживає в Україні (крім районів, де тривають активні бойові дії, та окупованих);
- Адреса проживання задекларована/зареєстрована в межах Волноваської міської тергромади на час звернення;
- У заявника є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та інформація про це внесена до Єдиної інформбази даних.
Як зазначається у розпорядженні, кожен громадянин, який відповідатиме вищевказаним умовам та подать пакет необхідних документів, отримає одноразову соціальну допомогу у розмірі 10 тис. грн.
Як подати заявку на виплати
Жителі громади, які бажають долучитися до програми надання разової допомоги, мають попередньо заповнити бланк заяви.
Окрім заяви, необхідно зібрати такі документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- витяг з реєстру тергромади, де міститься інформація про задекларовану/зареєстровану адресу проживання/перебування;
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої не раніше 24 лютого 2022 року;
- довіреність та документи, що підтверджують статус представника у разі його звернення;
- довідку про реквізити банківського рахунку за стандартом IBAN.
Документи, підписані електронним підписом, радять надсилати на е-пошту Центру надання адміністративних послуг Волноваської міської ВЦА з поміткою "65+".
Дізнатися деталі щодо надання допомоги для пенсіонерів можна за такими номерами телефонів:
- 095-205-28-74;
- 099-094-47-57;
- 095-888-63-48;
- 066-901-69-99.
